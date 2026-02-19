Färre tåg ställdes in – så många gick i tid 2025

Fler tåg gick i tid i Kalmar län under 2025 jämfört med 2024. Foto: MostPhotos

Nästan nio av tio tåg gick i tid under förra året. Andelen genomförda turer i förhållande till planerade låg på 97 procent. Både punktligheten och tillförlitligheten var klart bättre jämfört med tidigare.

Under 2025 förbättrades både punktligheten och regulariteten i tågtrafiken i Kalmar län. Andelen tåg som var högst fem minuter försenade låg på 89 procent under förra året. Jämfört med 2024 var det en tydlig förbättring för punktligheten.

År 2024 var det 83 procent av tågen som gick i tid.

Regulariteten, alltså andelen genomförda turer i förhållande till planerade, uppgick till 97 procent. Det kan jämföras med 91,2 procent under 2024. Konkret innebär det alltså att färre tågavgångar ställdes in under förra året.

Just den punkten har också inneburit minskade kostnader för ersättningstrafik, vilket i sin tur haft en positiv påverkan på Kalmar länstrafiks ekonomi.

– Det är mycket glädjande att fler tåg går som de ska och fler kommer fram i tid. Det är avgörande för alla som är beroende av tåget för att få ihop vardagen. Samtidigt måste vi hela tiden arbeta för att få till stånd nya förbättringar, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nöjdheten ökade

Nöjdheten med den senaste resan med KLT ökade också under förra året. 77 procent var nöjda med sin senaste resa. Året innan låg det på 74 procent, vilket var rikssnittet för 2025 också.

Den totala nöjdheten med KLT var 63 procent, vilket var en ökning med två procenheter. Motsvarande siffra för hela landet låg på 59 procent.

När det gäller upplevelsen ombord på fordonen placerade sig KLT bland de fem bästa i landet när det handlade om renlighet och bekvämlighet.

– Renlighet, komfort och bemötande spelar en mycket stor roll för helhetsupplevelsen. Vi vill att alla våra resenärer ska vara nöjda med sina resor. Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv i hela länet, säger Peter Wretlund.

Annons:

Stark försäljningsstart

Trots den förbättrade punktligheten och den ökade nöjdgeten minskade KLT:s marknadsandel jämfört med året innan. Marknadsdelen av det motoriserade resandet uppgick till åtta procent. 2024 var det nio procent.

"Sänkta drivmedelspriser, ökningen av antalet el- och hybridbilar, låga eller obefintliga parkeringsavgifter samt väder är några av faktorerna till minskningen", skriver man efter kollektivtrafiknämnden på torsdagen.

Det har dock blivit en stark försäljningsstart på 2026. I januari såldes 6 827 30-dagarsbiljetter. Om man bortser från kampanjmånaden i oktober 2023 är det här den högsta siffran sedan före pandemin. Om man enbart tittar på Kalmar kommun slogs det gamla rekorder. Det såldes 30-dagarsbiljetter för 1,85 miljoner kronor och det tidigare rekordet, som var på 1,73 miljoner, var från kampanjmånaden i oktober 2023.