Osannolikt flyt när Jimi fick 13 rätt: "Stängde av tv:n"

Jimi Thörn drog in 13 rätt på Stryktipset. Det ger honom ett bra läge i tips-SM som pågår just nu. Bilden är ett montage. Foto: Mostphotos/Privat

13 rätt är respekt. Snart har Jimi Thörn, 41, en sådan tröja. Under pågående tips-SM drog han in 13 rätt på gårdagens Stryktipset. – Jag hade nästan osannolikt flyt, säger han efteråt.

Tips-SM pågår just nu i Sverige. Då får spelarna endast sätta ett system med 64-rader, vilket innebär sex halvgarderingar. Vimmerbybon Jimi Thörn har själv inte spelat Stryktipset på länge, men hakade på tips-SM när några på jobbet började prata om det.

I går gick det så bra det kan gå. Alla tolv 16.00-matcher satt och detta med maximalt flyt.

– Jag satt och behövde mål i tre matcher när det gick in på tilläggstid. Alla tre satt och jag hade lite extra flyt med min Brentford-spik. De tappade 3-0, men gjorde sedan 4-3. I 97:e kvitterade Burnley och då stängde jag av tv:n, berättar Jimi Thörn.

Men alla som följer dagens moderna fotboll vet att sista ordet sällan är sagt.

– Jag drog på Flashscore efter några minuter och då blinkade VAR-rutan. Så målet blev bortdömt och det blev 4-3.

Blev dramatiskt

Kupongens sista match var kvällsmötet mellan Leeds United och Manchester City. Där satt Jimi Thörn med X2. City vann med 1-0, vilket förstås påverkade utdelningen ordentligt.

– City vann ju med 1-0, men Leeds hade lite tryck i slutet. Det var några hörnor och inläggsfrisparkar, så då var det lite puls och man satt och hoppades. Men jag hade sådant flyt med 16-matcherna att jag får vara nöjd.

Det här var första gången han fick 13 rätt på klassiska Stryktipset.

– Jag har fått det på något reducerat system någon gång och på Europatipset. Det är jättekul. Jessica på jobbet hjälpte mig med att heja på Leeds, men City vann. Det är ju lite oväntat att få det på tips-SM och när man bara kör 64-raders. Annars när man kör större insats så får man det inte, säger han och skrattar.

Annons:

"Sådan ska jag ha"

Nu väntar Jimi Thörn på att kunna gå runt med den kända tröjan, där det framgår att han fått 13 rätt på "Stryket".

– Jag har väntat på något mejl, men får säkert själv gå in någonstans och beställa det. En sådan ska jag ha, det kan jag säga. Det hör till.

Utdelningen landade på 10 074 kronor.

– Det var ju ingen större utdelning, men vi ska åka till Mallorca med familjen, så då blir det här lite extra fickpengar. Det är perfekt.

I toppen av tips-SM

I och med att det här bara var andra omgången av årets tips-SM är Jimi Thörn verkligen med i toppstriden när fyra veckor återstår.

– Man får ju räkna bort den sämsta omgången, så nu är jag i delad ledning i Sverige. Jag var ensam här i Vimmerby med 13 rätt i alla fall. Jag får väl börja gå in för det lite mer nu.

Vad har du för taktik?

– Man får väl försöka hitta någon liten skräll, men annars blir det att satsa på favoriterna och få så många rätt som möjligt. Jag lekte med sonen Hjalmar när jag satte ihop raden på fem minuter, så jag var inte jättefokuserad, säger han och skrattar.