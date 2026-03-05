Nu ska behovet av nattbarnomsorg utredas – oklart vad som krävs

2021 utreddes behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid senast. Nu ska en ny behovsutredning göras. "Det är svårt att mäta detta i förväg", skriver förskolechefen Eva Johansson.

Det var år 2021 som kommunen tog beslut om att utöka investeringen för den planerade förskolan i Nybble med fem miljoner kronor. Skälet var att möjliggöra barnomsorg på obekväma arbetstider i Vimmerby.

Frågan om nattlig barnomsorg hade då stötts och blötts i många år och krävts av enskilda partier i omgångar. I december 2023 var beskedet att det inte fanns utrymme att starta upp ytterligare en verksamhet.

Men frågan var inte död och begraven. I budgetarbetet inför 2026 valde man att lägga undan en miljon kronor för ändamålet. De avsatta pengarna ska räcka för att kunna starta upp en eventuell verksamhet till hösten.

Behovsinventering påbörjas

Men alla först ska intresset undersökas på nytt. Den behovsinventeringen påbörjas nu. För några år sedan skedde något liknande, men det rörde sig då mer om en intresseförfrågan om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Just obekväm arbetstid omfattar kväll, natt och helg. Den som är i behov av sådan barnomsorg har nu möjlighet att fylla i sina behov via en enkät som kommunen gått ut med på sin hemsida. För att man ska kunna utnyttja barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att båda vuxna i hushållet arbetar på obekväma tider alternativt att man är ensamstående med sådana arbetstider.

Kan inte svara på hur kriterierna ser ut

Knappt en månad har folk på sig att anmäla sina behov. Det går inte att ha placering på två förskolor, så barn som har behov av detta kommer ha sin ordinarie placering på förskolan Nybble. Barn på fritidshem kommer fortsatt ha sin placering på fritidshemmet på skolan. Rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider har man till och med våren det år barnet fyller 13 år.

"Jag har tyvärr inte så mycket att säga om detta i dagsläget. Politiken har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka behovet och det är det vi gör i nuläget", skriver förskolechefen Eva Johansson i ett mejl.

Kostnaden för detta är väldigt oklar.

"Det är helt beroende på hur bred en eventuell omsorg på obekväma arbetstider blir, det vill säga kväll, natt eller helger. När vi ser hur behovet ser ut så kan jag nog svara mer utförligt på dina frågor".

Den senaste behovsutredningen gjordes 2021.

"Då var inte behovet stort, det var då ett fåtal familjer som påtalade behov och därför blev det ingen uppstart då", skriver Eva Johansson.

Går det att säga något om vad som krävs gällande behovet för att ni ska starta upp?

"Nej, jag kan inte svara på vad som krävs mer än det som står i enkäten kopplat till om man bor två vuxna i hushållet, så ska man ju arbeta samma skift eller liknande. Det är svårt att mäta detta i förväg", skriver förskolechefen.