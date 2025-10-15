Nu kan det bli nattlig barnomsorg – pengar avsätts

Nu kan det bli skarpt läge igen kring nattlig barnomsorg inom förskolan i Vimmerby. Foto: MostPhotos

Det har diskuterats i många år och varit på gång länge. Nu kan nattbarnomsorg bli verklighet i Vimmerby. Nämnden avsätter en miljon kronor till ändamålet i sin nya budget.

2021 tog kommunen beslut om att utöka investeringen för den då planerade förskolan i Nybble med fem miljoner kronor. Det gjordes för att möjliggöra barnomsorg på obekväma arbetstider i Vimmerby.

Då hade frågan om nattlig barnomsorg stötts och blötts i många år och krävts av enskilda partier i omgångar. I december 2023 kom ett nytt besked.

– Barnomsorg på obekväm arbetstid startar inte till hösten 2024. Vi kan inte dra igång en verksamhet till. Det finns behov av det, men andra lägger ned sin BOA nu och vi kommer inte starta det till hösten, sa Peter Karlsson (C), dåvarande ordförande i nämnden.

Det finns fortsatt möjlighet för nattbarnomsorg på förskolan i Nybble och nu tas ett nytt steg mot att göra det möjligt. I detaljbudgeten inför 2026 lägger nämnden undan en miljon kronor.

– Detta för att under hösten starta upp barnomsorg på obekväm arbetstid, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Intresset ska undersökas

Men allra först ska intresset undersökas.

– Vi får utreda intresset först, men nu skapar vi förutsättningar för det i budgeten, säger Ola Hammarbäck (KD).

Under tidig vår ska en behovsinventering påbörjas, säger den tillförordnade förvaltningschefen Anders Eriksson.

– Det gjordes en för ett par år sedan och det var mer en intresseförfrågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Det var ett antal personer som uttryckte att om möjligheten fanns skulle de vara intresserade eller söka andra arbeten. Det har gjorts en gång tidigare, men nu behöver gå ut med en mer noggrann behovsanalys.

Det gör att det blir mer skarpt läge.

– Vi måste verkligen undersöka vilket behov som finns för att eventuellt starta på rätt nivå. Det handlar ju om bemanning med nattpersonal från vår sida, så vi måste ha en ganska klar organisation för att kunna dra igång det.

Lite oklart kring kostnaden

En miljon ska räcka för fem månader 2026.

– Prognosen när vi började titta på det var det 2,6 miljoner kronor i årskostnad. Det har blivit lite högre till följd av löneläge och så, men det var när man utredde det första gången.