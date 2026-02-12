12 februari 2026
Anneli Jakobsson undrade vid fullmäktige hur det blir med barnomsorg på obekväma arbetstider. Foto: MostPhotos

Frågan: "Hur blir det med Nattis?"

POLITIK 12 februari 2026 16.00

Anneli Jakobsson har tidigare engagerat sig i frågan om nattlig barnomsorg. Nu har hon gjort det igen. 

I samband med fullmäktiges sammanträde i veckan gick Anneli Jakobsson, tidigare sverigedemokrat och numera ansluten till Moderaterna, upp i talarstolen för att fråga om barnomsorg på obekväm arbetstid.

– Jag vill prata om förskolan i Nybble. När den skulle byggas sas det även att det skulle bli barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad "nattis". Hur har det blivit? Är "nattis" igång? 

Hennes fråga riktades till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C). 

– Det är avsatt pengar för att utreda detta till att börja med och hur intresset för BOA (Barnomsorg på obekväm arbetstid) ser ut. Om det är så att det finns intresse så finns det pengar till höstterminen redan avsatt som räcker. Så det är på gång, var hans svar. 

HÄR kan du läsa vår senaste artikel i ämnet.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

