STJÄRNSMÄLL FÖR LOKALT BOLAG – SKA BETALA JÄTTEBELOPP

Byggföretaget Ljungheden Construktion förlorar tvisten med Region Kalmar och tvingas betala 800 000 kronor. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Västerviksföretaget Ljungheden Construction och Region Kalmar hamnade i en konflikt kring ett stambyte vid Hälsocentralen i Vimmerby. Nu har Kalmar tingsrätt avgjort ärendet och det blir en rejäl smäll för bolaget.

Ljungheden Construction åläggs att betala 287 000 i tvisten och dessutom 506 000 kronor i rättegångskostnader – totalt nästan 800 000 kronor.

Ingångsvärdena i tvisten var helt olika. Ljungheden krävde 128 000 av regionen medan regionen krävde 389 000 av bolaget.

Bakgrunden är en avloppsentreprenad som parterna slöt avtal om i oktober 2020. Objektet var hälsocentralen i Vimmerby.

Ljungheden har hävdat att alla brister som uppkom i besiktningsprotokollet har åtgärdats av bolaget. I mars 2022 ställde man ut en faktura som Region Kalmar endast delbetalade. Det belopp som inte betalades är det belopp som Ljungheden begärde nu i processen.

Konstaterade allvarliga fel

Tvisten rör två fel kring det stambyte som bolaget skulle genomföra. Bristerna handlar om är att en del av rören som skulle bytas ut helt enkelt inte byttes ut. Det andra rör ett avlopp som saknade tillräckligt fall. Ett tredje fel har parterna förlikats om under processens gång.

Regionen var missnöjd under processen och i april 2022 avbeställde man återstående arbeten.

De två felen har åtgärdats av ett annat bolag i branschen och kostnaden ligger på 389 293. Nu vinner regionen alltså tvisten och får det belopp man krävt, minus den kostnad Ljungheden begärde.

"Vunnit full framgång"

Tingsrätten bedömer Regionen som vinnande part och bolaget ska därför ersätta rättegångskostnaderna. Beloppet sätts ned från 1,2 miljoner till 500 000.

”Någon tvist om Ljunghedens rätt att få betalt enligt huvudkäromålet har i praktiken inte förelegat. Målet har istället i huvudsak handlat om Regionens kvittningsrätt och motfordringar till följd av påstådda fel. I de delarna har Regionen vunnit full framgång. Tingsrätten anser därför att Regionen är att betrakta som vinnande part i målet och därför som utgångspunkt har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader”, skriver domstolen.

Ljungheden Construction omsatte 61 miljoner 2024 och hade då 15 anställda.

Fotnot: Vi har sökt bolagets vd Mattias Jansson utan framgång.