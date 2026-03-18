Överraskande stort intresse för nytt samarbete – krävs större lokal

Hultsfredsbygdens Ridklubb och Tjejjouren Madicken Vimmerby samarbetar för första gången genom att arrangerar en föreläsning om psykisk hälsa med Helena Reje. Foton: Lotta Madestam/Privat

Intresset är så stort att det behövs en större lokal. När Tjejjouren Madicken Vimmerby och Hultsfredsbygdens Ridklubb gått samman för att arrangera en föreläsning om psykisk hälsa är gensvaret över förväntan. – Det känns jättebra att folk visar att de vill gå och vi hoppas verkligen att det ger ett resultat, säger tjejjourens Maria Wetterström.

På söndag gästar Helena Reje som är C-tränare i dressyr och har tävlat i stora sammanhang, från unghäst till Grand Prix.

Men hon är också utbildad instruktör i Akut omhändertagande av självmordsnära person, AOSP. Nu kommer hon till Hultsfred för att ge en inspirationsboost i ämnet psykisk hälsa – som man menar är livets viktigaste ämne.

Föreningar bakom nytt samarbete

Föreläsningen är ett helt nytt samarbete mellan Hultsfredsbygdens Ridklubb och Tjejjouren Madicken, som står för kostnaden.

– Vi är lite kort om folk i vår lilla förening och har lite svårt att nå ut till vår målgrupp, som är tjejer mellan 12 och 25 år. Så vi tänkte att det är ypperligt att vända oss dit, där vår målgrupp redan finns, motiverar föreningens Maria Wetterström beslutet att lyssna med ridklubben om de var intresserade att samarbeta.

Uppskattar samarbetet

Ridlärare Maria Falk uppskattar samarbetet och möjligheten att kunna erbjuda den här föreläsningen, eftersom man vänder sig till en målgrupp som finns i stallet.

– Det är så viktigt och roligt att vi kan göra det här tillsammans, säger hon. Vi har valt att bjuda in även Vimmerbyortens Ryttarförening, det gynnar ju de också och vi vill få ett samarbete eftersom alla mår bra av att vistas tillsammans med hästar och djur, säger Maria Falk, som understryker att föreläsningen vänder sig till både tjejer och killar i alla åldrar.

Vad har ni fått för gensvar på arrangemanget?

– Vi har ett 50-tal anmälda, det är jätteroligt att intresset är så stort.

Så stort att man till och med har behövt byta lokal.

– Vi ville först vara på ridklubben i Hultsfred, men det blev så många anmälda att vi ska vara på Valhall.

Vad tänker du om att ridklubben jobbar aktivt för att motverka ungas psykiska ohälsa?

– Det är så vi jobbar, det är så vi vill ha det – att alla ska må bra. Framför allt i stallet, det ska vara en plats att träffas på. Vi har ju en fin ridklubb med väldigt bra klubbrum där man kan hänga. Ungdomen idag behöver någonstans att vara, inte bara titta på telefonen, och vi märker att intresset för att rida ökar. Vi har en lång kölista nu, säger Maria Falk.

Hoppas det ger ett resultat

Även Maria Wetterström uppskattar det stora intresset.

– Det känns jättebra att folk visar att de vill gå och vi hoppas verkligen att det ger ett resultat.

Vad hoppas du att det här arrangemanget ska ge kanske främst unga tjejer?

– Vi vill visa både att föreningen och chatten finns. Vi märker att våra chattar som vi har öppna varje måndag behövs, så vi tänkte att vi kan nå ut på det här viset. Det ger också en möjlighet att lära mer i ämnet och jag hoppas att det ska stärka tjejerna, kanske framför allt i stallet. Jag är själv stalltjej och vet vilket tufft klimat det kan vara i stallen. Samtidigt vet vi att djur får människor att må så mycket bättre. Det har jag faktiskt gett som tips någon gång i chatten, till någon som mått lite dåligt att försöka få kontakt med djur.

Vill rusta individen

Helena Reje tar stöd i forskningen och sägs kommunicera den på ett tillgängligt vis.

”Min ambition är att rusta individen och medmänniskan. Så att vi utifrån den personligheten vi är, de relationer vi har och de miljöer vi vistas i ska veta, vilja och våga göra det vi behöver när situationen kräver”, har Helena sagt inför föreläsningen.

Går fortfarande att anmäla sig

Egentligen har anmälningstiden gått ut, men man vill så klart att så många som möjligt ska få möjlighet att lyssna till föreläsningen, så det går fortfarande att höra av sig.

– Vi vill att man anmäler sig för man får fika, föreläsningen är tre timmar lång, och den innehåller även träningsinslag, eftersom Helena är en förespråkare av att ”vill vi bli bättre, så måste vi träna”.