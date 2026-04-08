Fortsatt strömlöst för en del: "Fokus på de som varit utan el längst"

Mardrömmen för en del fortsätter. De flesta har fått tillbaka strömmen, men fortfarande är knappt ett hundratal utan ström i norra länet.

I Västerviks kommun rör det sig numera endast om ett par, men i Hultsfreds kommun är det 46 kunder och i Vimmerby kommun är det 44 kunder.

De flesta fick tillbaka strömmen under måndagen eller tisdag, men ett hundratal hushåll totalt sett är fortsatt utan el efter stormen Dave.

– Vi är medvetna om att vissa kunder har väntat länge, och att det är en mycket ansträngande situation. Arbetet med att återställa elen till dessa kunder är vår högsta prioritet och vi ger oss inte förrän det lyser i alla hus igen, säger Eons regionchef Björn Persson i ett pressmeddelande.

Skadorna på elnätet har varit omfattande i vår del av länet.

– I det här skedet handlar det om mer komplexa fel i form av träd som fallit över ledningar i svår terräng. Det gör att arbetet tar längre tid, men vi arbetar för att få tillbaka strömmen till samtliga kunder så snabbt och säkert som möjligt. Som det ser ut nu kommer vi tyvärr ha cirka 100 kunder i östra Småland som kommer att behöva vänta till imorgon.

Omfattande resurser ute

Omfattande resurser är ute, omkring 300 personer i fält och stödfunktioner, och arbetar med återställandet. Dessutom har man fem helikoptrar i drift för besiktning och röjning. På sina håll har Eon använt reservkraft som tillfällig lösning. Den har satts in där den anses göra störst nytta och kan ge ström tillbaka till många kunder samtidigt.

Eon har 16 reservelverk igång. I arbetet med att återställa elen görs även omkopplingar i elnätet. Enskilda fel, där träd fallit över en ledning till exempel, göra att vissa kunder på landsbygden är utan el trots att närliggande områden fått tillbaka strömmen.

Under torsdagen planeras fortsatta helikopterinsatser.

– Även om vädret nu är stabilt är arbetet fortsatt riskfyllt. Stormdrabbade skogar är krävande arbetsmiljöer och våra tekniker och montörer måste arbeta metodiskt och med stor hänsyn till säkerheten, säger Björn Persson.

Eons uppmaning är att allmänheten aldrig ska röra nedfallna ledningar och att rapportera in om man ser skadade eller nedfallna elledningar i Eons digitala tjänster.