Läget förbättrat efter stormen Dave – fortsatt många utan el

Stormen Dave börjar avta men Eon har fortsatt ett intensivt arbete. Främst i de norra delarna av Småland. Vindarna har orsakat ett stort antal fel i elnätet och många är fortsatt utan ström.

Arbetet i fält är fortsatt intensivt för Eon, men läget ser bättre ut.

– Vi ser nu tydligt förbättrade förutsättningar i och med att vinden mojnat, vilket gör att vi kan öka takten i reparationsarbetet. Samtidigt är det fortsatt ett komplext läge i de mest drabbade områdena där mycket arbete återstår, säger Eons regionchef Björn Persson.

Under tisdagsmorgonen har helikoptrar påbörjat besiktning av elnätet i de mest drabbade områdena, där Kalmar län ingår. Under dagen är tre besiktningshelikoptrar i drift och ytterligare förstärkning planeras till onsdagen.

I vissa fall använder man även helikoptrar med gripklo för att lyfta bort träd från ledningsgator och vid behov genomförs bortsprängning av träd för att möjliggöra ett säkert röjningsarbete.

– Även om vinden har avtagit är stormdrabbade skogar fortsatt mycket riskfyllda arbetsmiljöer. Våra tekniker och montörer måste fortsatt göra noggranna riskanalyser och arbeta metodiskt för att säkerställa ett tryggt och säkert arbete, vi ber om förståelse för detta, säger Björn Persson.

Fortsatt många utan ström

På förmiddagen var knappt 500 kunder i Kalmar län fortsatt utan ström. Drygt hälften finns i Hultsfreds kommun. Det rör sig om 262 kunder och i Vimmerby respektive Västervik handlar det om 79 och 15.

Eon avråder privatpersoner och skogsägare från att utföra eget röjningsarbete efter stormen.

– Ser du träd som fallit på en ledning, så anmäl det gärna i vår digitala tjänst på eon.se. Det är viktigt att inte gå nära ledningar i detta skede.