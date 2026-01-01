LÄNET: Gul vädervarning utfärdad – "Ta till extra restid"

SMHI har gått ut med en varning om lokalt kraftiga snöbyar som kan ge trafikproblem. Foto: MostPhotos

En gul vädervarning har utfärdats för vårt område. Lokalt kan kraftiga snöbyar uppstå från i kväll till i morgon bitti som kan ge trafikproblem, enligt SMHI.

Sent torsdag kväll och natten mot fredag passerar snöbyar som lokalt kan bli kraftiga med 5-10 centimeter snö, lokalt upp mot 15 centimeter. Snöbyarna rör sig österut och mattas av under morgonen.

Så under torsdagen utfärdades en gul vädervarning från SMHI som gäller för delar av mellersta och södra Götaland, med andra ord stora delar av Kalmar län, men också Hallands, Jönköpings och Kronobergs län.

”Det är osäkert exakt vart det kraftigaste snöfallet passerar, i stora delar av området kan det bara komma någon centimeter snö eller inget alls. Det kan också förekomma blöta inslag, främst närmast kusten”, skriver SMHI på sin hemsida.

Ta till extra restid

Nu uppmanas trafikanter ta till extra restid, och förstås anpassa hastigheten till väglag och sikt.

”Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon”, skriver SMHI som påminner om att restider kan bli längre på grund av halka och dålig sikt.

Vädervarningen gäller mellan 18.00 i kväll till 08.00 i morgon bitti.