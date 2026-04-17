STF:s fina utmärkelse: Del av Tjustleden utses till ny signaturled

Den 77 kilometer långa södra delen av Tjustleden utses av STF till ny signaturled, en av 16 i landet. – Det sätter vårt område på den nationella vandringskartan, säger Johan Öhrling Elltorp, marknadschef på Västervik Framåt.

Svenska Turistföreningen (STF) har utsett två nya signaturleder i Sverige, där Södra Tjustleden är en av dem.

Signaturlederna beskrivs som kvalitetssäkrade av STF och är ett urval av Sveriges vackraste flerdagarsvandringar. De 16 lederna i landet ska vara karaktäristiska för sina landsdelar, väl underhållna och möjliga att nå med kollektivtrafik.

Sedan starten 2019 har lederna utvärderats och uppdaterats vart tredje år för att säkerställa kvalitet och variation, skriver STF i ett pressmeddelande.

77 kilometer lång

Tjustleden är totalt cirka 200 kilometer, men det är de fyra södra etapperna som nu blir signaturled. Sträckan mellan Mörtfors och Västervik är 77 kilometer lång.

Vandringen går genom ett varierat landskap med skog, sjöar och brukad mark. Leden följer gamla torpvägar och skolstigar, med spår av tidigare generationer i form av torpruiner, odlingsrösen och kulturväxter. Här finns också gott om spår från både brons- och järnåldern i form av gravhögar, lämningar i skogsbryn och på åkerholmar.

Under vandringen passeras flera kulturmiljöer och landskapet rymmer också ett rikt natur- och fågelliv. Sjöarna längs vägen ger möjlighet till bad och rast, och det finns flera vindskydd längs leden.

Annons:

"Sätter vårt omårde på kartan"

Johan Öhrling Elltorp, marknadschef på Västervik Framåt och som jobbat med utvecklingen av Västervik som outdoordestination, är så klart glad i dag.

– Det är jättekul att Västervik och Tjustleden får den här utmärkelsen. Det sätter vårt område på den nationella vandringskartan och kan få fler att upptäcka vår vackra natur, säger Öhrling Elltorp i ett pressmeddelande.

Mats Jacobsson, projektledare på STF, förklarar varför just Södra Tjustleden blev signaturled.

– Tjustleden har en tydlig sträcka som fungerar bra för flera dagars vandring och ett innehåll som växlar mellan natur och kulturmiljöer. Det är en helhet som gör att den passar väl som signaturled, säger han.