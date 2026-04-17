VI TIPPAR: Så går det i kvällens heta derbymatch

Ahmed Tarabeih och Ilhan Jejna är två av spelarna i HT med ett VIF-förflutet. Bilden är ett montage. Foto: Ossian Mathiasson

Det första heta division 4-derbyt mellan Vimmerby IF och Hjorted/Totebo väntar på fredagskvällen. För HT är det förstås en enorm sak att ställas mot mäktiga Vimmerby IF.

Det finns flera intrikata historier bakom själva matchen och inte minst det faktum att Ahmed Tarabeih ställs mot sitt gamla lag. Alla minns väl dennes uttalanden till vår tidning i vintras. Om inte – HÄR hittar du den texten.

I kväll möts de båda topptippade division 4-lagen på XL Bygg Arena i Vimmerby. Våra tre sportreportrar Simon Henriksson, Ossian Mathiasson och Rickard Johnston har tagit på sig det svåra uppdraget att sia utgången av matchen.

Simon Henriksson

Resultat: 3-1

Kommentar: Vimmerby IF kommer vara numret större än Hjorted/Totebo. Konstgräs passar förstås även HT, men jag blev mycket förvånad över att man hade sådana bekymmer med nykomlingen Eksjö i premiären. Förvisso städade inte Vimmerby heller av nykomlingen Mariebo i sin premiär, men det VIF visade upp mot Tjust på långfredagen var på en högre nivå.

Det finns också för mycket osäkerhetsfaktorer i HT med bekymmer för Ahmed Tarabeih, Simon Sandholm och Amel Komina. VIF vinner med 3-1 och Melker Johansson gör två baljor för hemmalaget.

Ossian Mathiasson

Resultat: 2–1

Kommentar: Det känns inte helt enkelt att tippa fredagens upphaussade match på förhand. Vimmerby IF är sett till förhandssnacket favorit till att vinna serien och Hjorted/Totebo ses av många, inklusive mig själv, som en naturlig utmanare i toppen med tanke på vilket spetsigt lag de har fått ihop och förfogar över.

En jämn och tajt match är att förvänta sig och jag håller VIF som knapp favorit kopplat till att laget trivs bra hemma på konstgräset och har mycket energi och hög intensitet i sitt spel. Att H/T har frågetecken kring vissa nyckelspelares status gör det osäkert. Jag går på 2–1 till VIF. Melker Johansson och Knut Gunnarsson nätar för VIF och Rasmus Abrahamsson gör H/T:s mål.

Rickard Johnston:

Resultat: 4-1

Kommentar: Wow, vilket derby! Räkna med folkfest när Vimmerby IF med all press på sig tar emot kaxiga nykomlingen Hjorted/Totebo. För mig är det två lag med likvärdig offensiv skicklighet men jag ser VIF:s defensiv och målvaktsspel som vassare. De har också en rad spelare som kan springa, springa, springa vilket kommer bli kämpigt för HT-försvaret i afton. Det finns frågetecken kring den fysiska statusen på flera av gästernas nyckelspelare som Ahmed Tarabeih och Simon Sandholm vilket lär bli kännbart.

Jag tror att vi kommer få se ett målrikt derby där ett mer aggressivt Vimmerby IF kommer stressa till sig många lägen och vassa omställningar. Ska vi säga slutresultatet 4-1? Selatin Shaljani sätter två, Armend Mahmutaj ett och Knut Gunnarsson det fjärde. Tröstmålar för HT gör Tom Nilsson.