Fyra män häktade för stöld på Kejsarkullen

Foto: Jakob Karlsson

Fyra män har häktats misstänkta för att ha tillgripit gods från Kejsarkullens återvinningscentral i Hultsfreds kommun i söndags.

Det var i söndags som personalen med hjälp av övervakningskameror såg hur fyra män tillgrep gods, bland annat elektronikprylar, från Kejsarkullens återvinningscentral mellan Hultsfred och Målilla.

Polisen grep och anhöll de fyra männen för stöld på söndagen med anledning av att de är utländska medborgare.

”Eftersom de är litauiska medborgare är det stor risk att de annars lämnar landet”, sa Hampus Haag vid polisen till vår tidning på måndagen.

På tisdagseftermiddagen begärdes de fyra männen ­– två män i 50-årsåldern, en man i 35-årsåldern och en man i 30-årsåldern – häktade på sannolika skäl misstänkta för stöld. Enligt åklagaren finns det risk för att männen avviker eller drar sig undan lagföring eller straff.

Häktningsförhandlingen ägde rum på onsdagen och Kalmar tingsrätt beslutade att häkta de fyra männen misstänkta för stöld.

Madeleine Gardefalk, assistentåklagare vid åklagarkammaren i Kalmar, berättade för vår tidning tidigare i veckan att en erkänner brott och tre förnekar brott.

Åtal för de fyra männen ska vara väckt senast 15 maj.