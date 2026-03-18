Lions prisade Fotboll för alla – överlämnade gåvor till verksamheten

Lions Club Vimmerby överlämnade under sitt möte på onsdagskvällen två gåvor till Vimmerby IF:s Fotboll för allaverksamhet. Från Lions fick de en gåva på 10 000 kronor och 5000 kronor från damklubben Lions Linnéa.

Fotboll för alla-projektet startade enligt Magnus "Budo" Ericsson 2009 och är en verksamhet där personer med funktionsvariationer både tränar fotboll och spelar turneringar. Han har varit ansvarig från början, ibland med hjälp av andra från klubben eller fritidsledarstudenter från folkhögskolans numera nedlagda utbildning. Ofta har han skött den vid sidan av sitt jobb och övriga uppdrag i klubben.

Lions Sören Sjöholm och Ann-Marie Selin överlämnade två gåvor på totalt 15 000 kronor till Budo och hans medhjälpare Linn Lindersson som man bjudit in till onsdagens träff. Pengadonationen som Lions fått skulle användas lokalt enligt Sören Sjöholm.

– Det delades ut pengar till oss för ett år sedan och personen sa att "de här pengarna ska användas inom kommunen". Så vad är passande att ge det till och var gör de nytta? Då fick vi höra om det här med Fotboll för alla och tyckte att det var ett lämpligt ändamål att ge pengar till. Just den här gruppen av människor är den som vi inriktar oss på att hjälpa, den vi vänder oss till i första hand.

Vill nå ännu fler

Budo och Linn tog tacksamt emot gåvorna och tog tillfället i akt att berätta om både historiken, syftet och den nuvarande verksamheten i Fotboll för alla. En del av spelarna har varit med under alla femton åren, de började som tonåringar och en del har med råge passerat 30-strecket. Deltagarna är med och jobbar under Bullerby Cupveckan och andra delar av föreningsverksamheten.

En utmaning är att sprida informationen om verksamheten. Budo förklarade att det inte bara är att höra av sig till kommunen ch be om en lista på personer med funktionsvariationer. Nej, det är självklart sekretessbelagd information så han har fått gå runt och höra sig för med de han tipsats om eller tänkt skulle vara intresserade. Budo är säker på att det finns massor av nya möjliga deltagare, att nå ut till dem är kruxet.

"Stort att de ser lokalt vad som görs"

Vart pengarna ska gå kunde Budo också berätta, verksamheten har en liten budget, han sköter den på frivillig basis och varje intrillad krona gör stor skillnad.

– Reskostnaderna vid turneringar och matchdress eller material tänker jag.

Visste ni om vad som skulle hända i klubbhuset?

– Näe, inte mer än att jag var kallad hit, jag anade, men inte exakt! De har ju varit här förr och då har de gett lite gåvor... men det var några år sedan! Det är stort att de ser lokalt vad som görs. Den här verksamheten har ju inte världens största marknadsintresse. Förr skickade jag in allting vi gjort och då tog de med det i tidningarna. Senaste åren har det varit med ibland, men inte alltid. De här behöver synas, det gör att någon mer blir intresserad.