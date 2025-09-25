Repliken om krisberedskapen: "Finns ingen substans i utskällningen"

Kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) och räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge är inte nöjda med revisionens sågning av krisberedskapen. Foto: Simon Henriksson

I måndags kväll sågade revisionens opolitiske ordförande Magnus Gustafsson krisberedskapen i Vimmerby kommun. Det här har skapat oro hos medborgarna, menar kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) och räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge. – Det finns ingen substans i utskällningen, säger Kindstrand Ströberg.

Tidigare i veckan blev det stora rubriker av hur Magnus Gustafsson, revisionens ordförande i Vimmerby kommun, beskrev den ännu inte publicerade granskningen om kommunens krisberedskap.

Det var en uppenbar sågning och kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) sa att man fick "ordentligt med pisk".

Under torsdagen bjöd kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunens räddnings- och säkerhetschef Peter Helge in till en pressträff i ärendet.

– Magnus har uttalat sig kring krisberedskapen angående en rapport som ännu inte är offentlig. Som ansvarig för verksamheten vill jag betona att det är jättebra med revision. Det är ett kvitto på vart vi står i krisarbetet, men här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan, säger Peter Helge.

Men ni har tagit del av innehållet i granskningen?

– Vi har tagit del av innehållet och revisionen visar vissa brister, men den är inte offentlig ännu. Vi håller på med en faktakontroll och har lämnat synpunkter. Vi får se vad rapporten mynnar ut i. Vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det. Det är mycket formalia gällane dokument som behöver uppdateras i vissa fall, men arbetssättet finns ändå.

Just det här med telefonlistor och felaktiga telefonnummer tar inte Helge så hårt på.

– Vi använder inte telefonlistor i dag. Vi går inte in i en pärm och kollar. Vi vet hur sårbart det är, sedan om det är bra att papperet är kvar eller inte vet jag inte, men vi ser det inte som ett jätteproblem.

"Är inte prioriterat"

Magnus Gustafsson gjorde dock en stor sak av att en pärm innehöll fel nummer och fel chef på Itsam.

– Jag tror det handlar om okunskap. Man måste se det här brett och vi har mycket andra saker som är viktigare än ett telefonnummer. Vi har en vana kring vilka vi jobbar med oavsett vilket nummer som står i en skärm.

Kan han inte syfta på en situation där nätet är utslaget och det inte går att komma åt uppgifter digitalt eller i något moln?

– Det har vi säkerställt redan. Vi har det i offlineläge. Just det här med listorna har vi hört och vi har sagt att vi givetvis ska rätta till det, men att det inte är prioriterat. Jag blir ledsen när man hoppar på Eva om en rapport som inte är officiell.

Att kommunen har anställt en beredskapssamordnare lyfter också räddnings- och säkerhetschefen fram.

– Det är ett led i att stärka vårt arbete och inte alla kommuner som gjort det. Vi ligger i framkant. Det här är ett kvitto från revisionen och det kommer vara bra att ha när vi kommer ha en översyn från länsstyrelsen i oktober. Man kan jämföra det med att besiktiga en bil och få en åtgärdslista.

Arbetet med totalförsvaret och civila försvaret kommer kosta mycket pengar.

– Vi sitter och väntar på om staten kommer med pengar. Det ska de göra och de har aviserat en halv miljard nästa år. Vi kommer få pengar för att stärka krisberedskapen och det civila försvaret.

"Kom som en överraskning"

Eva Kindstrand Ströberg säger att hennes spontana tanke var att man fick rejält med pisk.

– Vi ska ta det på rätt sätt och jobba utifrån förutsättningarna vi har, men vi hade några åhörare på plats på fullmäktige och det fanns även folk som tittade på sändningen. "Är kommunen helt ute och cyklar?", tänkte man säkert och det är totalt felaktigt. Man ska inte behöva sitta i soffan och oroa sig för det, säger socialdemokraten.

Är det ett problem att Magnus Gustafsson inte var särskilt konkret?

– Det är synd att det framställts på det här sättet. En revision mottar vi alla med varm hand. Vi ska och behöver granskas, så att vi kan ta fram handlingsplaner, men den här historielektionen vi fick gjorde att fokus tappades.

Skulle revisionen agerat på ett annat sätt och väntat?

– Delar av det här kunde man väntat med. Granskningen är inte klar och det kom som en överraskning för vissa, säger Kindstrand Ströberg.

– Det hade varit rätt att ta till sig av faktagranskningen först. Vi har lämnat synpunkter, men rapporten är inte färdig. Självklart kunde man sagt att man gjort en revision och hittat punkter, men att den inte är färdig. Nu vinklas det som att kommunen inte har någon krisberedskap. Vi ligger långt fram och jobbar prioriterat med det.

Oroliga kommuninvånare

Eva Kindstrand Ströberg känner sig trygg med den samverkan som sker och det jobb som sker över förvaltningarna. Ett säkerhetsnätverk, som gör att man kan jobba brett i kommunen, startades för ett år sedan.

Om Sverige skulle attackerad och det värsta inträffar är man förberedda.

– De här kedjorna finns redan. Jag vet vem jag ska ta direktiv ifrån och starta krisledningsnämnd och så vidare.

Peter Helge menar att beredskapen redan prövats under flyktingkrisen, pandemin och snöoväder.

– Vi är vana vid det här och det har funkat. Sedan har det civila försvaret blivit nedmonterad en gång och nu ska vi rusta det igen. Men det är något vi bygger hela samhället tillsammans. Det är allvar och det arbetet pågår. Vi måste förbereda oss för krig.

Att revision är viktigt och nödvändigt trycker båda på, men vill också betona att det kan framställas på olika sätt till medborgarna. Kindstrand Ströberg har mötts av en oro de senaste dagarna.

– Det är både telefonledes och att jag blivit stoppad på stan. "Vad håller ni på med?"-ungefär. Därför måste vi förtydliga detta känner vi. Det finns ingen substans i utskällningen och vi hoppas att granskningen snart kommer. Vi vet inte när det blir nu.