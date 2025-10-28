Kommunalrådet om innehållet: "Inte fullt så illa som det basunerades ut"

Kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) menar att innehållet i granskningen inte motiverade vad som basunerades ut för en månad sedan. Foto: Simon Henriksson

Inte fullt så illa som det basunerats ut. Det menar kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg (S) efter att innehållet i granskningen om krisberedskapen blivit känd. – Vi ligger förhållandevis bra till i kommunen, säger hon.

Tonen var mycket allvarlig när revisionens ordförande Magnus Gustafsson berörde den kommande granskningen mot kommunens krisberedskap. Då var inget av innehållet i granskningen känt.

Den allvarsamma tonen, utan att det blev särskilt konkret, gjorde inte kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg speciellt glad. Tillsammans med räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge bjöd man in till en pressträff för att bemöta detta.

– Här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan och vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det. Det är mycket formalia gällande dokument som behöver uppdateras i vissa fall, men arbetssättet finns ändå, sa Peter Helge.

Revisionens ordförande offentliggjorde innehållet i granskningen för fullmäktige förra veckan.

– Jag varslade om den här granskningen för en månad sedan och nu kommer innehållet. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt och samanhållet krisberedskapsarbete. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden endast delvis bedriver ett ändamålsenligt och sammanhållet krisberedskapsarbete medan socialnämnden i allt väsentligt bedriver det, säger Magnus Gustafsson.

"Inte rangordnat så"

Kommunstyrelsens anses ha brister vad gäller risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisledningsorganisation, utbildning, övning samt uppföljning. För kommunstyrelsen handlar det om ett 15-tal punkter.

Nu anser Kindstrand Ströberg att tonen var överdriven.

– Nu har vi fått till oss det här och vet vad vi ska jobba med. Ur beredskapssynpunkt har vi redan börjat med det här och vi har inbokade möten framöver. Nu räknar vi med att ha något svar färdigt den 17 december. Jag välkomnar granskningar och revisioner om man brister och vart man brister, säger kommunstyrelsens ordförande.

Hur illa tycker du att det är?

– Alla ställen där vi inte gör det vi ska, så måste vi titta på det. Min upplevelse är inte att det var fullt så illa som det basunerades ut. Vi ligger förhållandevis bra till i kommunen med samverkan. Vi jobbar på, men sedan finns alltid förbättringspotential.

Tycker du att det mest är formalia?

– Det är det absolut, men det ska inte heller förringas. På vissa ställen behöver vi se över rutiner för formalia också.

Vad är mest allvarligt i granskningens innehåll?

– Jag har inte rangordnat så. Vi fick till oss det här och även länsstyrelsen är inne den här veckan och granskar. Vi får säkert med oss fler saker efter den här veckan. Sammantaget ska det här bli något bra, men jag har inte rangordnat det på något sätt. Förmodligen är allt lika viktigt, men det är inte något som brinner i morgon eller ens nästa vecka.

"Blev en onödig vecka"

Eva Kindstrand Ströberg (S) tyckte att utspelet på fullmäktige i september inte blev lyckat. Hon uttryckte att det inte fanns någon substans i utskällningen och står fast vid det.

– Rapporten var inte klar då och det blev märkligt vid just det tillfället. Det blir onödigt oroligt när folk kanske tror att vi inte har någon koll på beredskapen. Det oroar människor i onödan. Nu är rapporten är klar och de här punkterna finns, men just det tillfället var illa valt. Jag måste också säga att vi fick mycket positiv kredd när Peter Helge och jag gick ut och bemötte detta. Vi fick mycket positivt till oss efter det och det var kanske inte fullt så illa förstod man då. Det blev en onödig vecka. De här frågorna dyker upp hela tiden och klättrar på dagordningen hela tiden, men vi har inte facit på alla frågor.

Magnus Gustafsson, som är opolitisk ordförande i revisionen, hade inga onda avsikter, enligt Eva Kindstrand Ströberg.

– Det kan göras på olika sätt och man kan säga saker på olika sätt. En del tog det inte alls som en utskällning och tyckte bara att det handlade om att vi skulle skärpa till oss och jobba på. En del tyckte det var väldigt onödigt. Det här är hans jobb och vi tar till oss av det här. Det är bra med en revision och nu vet vi vad vi har att jobba med, var vi ligger före och var vi borde ligga längre framme.

Hur har dialogen mellan er varit?

– Vi har haft en jättebra dialog. Den veckan var det krisberedskapsutbildning och Magnus var med på den. Han kom dit och var med på den och nämnde också på fullmäktige att han tyckte det var väldigt bra. Vi pratade i måndags kväll också och vi har en bra dialog.

