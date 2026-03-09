VEMAB bedrägerivarnar igen – "Stämmer inte"

Vimmerby Energi & Miljö AB varnar för bedrägerier igen. Nu handlar det om spolning av avlopp.

Just nu förekommer det samtal från personer som utger sig för att arbeta på företag som erbjuder tjänster för spolning och avlopp och kontroll av brunnar.

"Även Vimmerby Energi & Miljö AB har nämnts att de ringer ifrån och det stämmer inte", skriver VEMAB på sina sociala medier.

Det kommunala bolaget tipsar om att det är viktigt att tänka på att inte lämna ut personliga uppgifter eller fastighetsinformation till okända uppringare.

"Be alltid om företagsnamn och organisationsnummer – seriösa företag har inga problem att uppge detta. Om något känns misstänkt, avsluta samtalet direkt", skriver VEMAB.