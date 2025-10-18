Stor krisövning för norra länet: "Livsavgörande att det fungerar"

Daniel Nelson och Andrea Brändström var två av de drygt 120 som deltog i en stor beredskapsövning i veckan. Privata, kommunala, regionala och nationella aktörer har samverkat för att öva krigsberedskap kopplat till dricksvatten och avloppshantering. Foto: Tess Hartikka och Most Photos

Hur påverkas tillgången till dricksvatten i norra Kalmar län om Sverige hamnar i krig? Under två intensiva dagar i Västervik samlades över 120 personer från olika aktörer för att öva totalförsvarsberedskap med fokus på dricksvatten och avloppshantering.

Tillgången till rent vatten har länge varit en självklarhet i Sverige. Men hur säkrar vi vattenförsörjningen när krisen eller till och med kriget är ett faktum? Det var kärnfrågan när Länsstyrelsen Kalmar län och Livsmedelsverket anordnade en omfattande nödvattenövning i Västervik under onsdagen och torsdagen.

Övningen var den första i sitt slag i länet och ett led i att bygga upp ett starkare totalförsvar. Scenariot man utgick ifrån var ett krigsliknande läge där hela Kalmar län påverkats, vilket ställde höga krav på samordning, prioritering och kommunikation mellan samhällsviktiga verksamheter.

– Det är livsavgörande att vatten och avlopp fungerar för att vi ska kunna hålla igång andra samhällsviktiga funktioner i höjd beredskap och krig. Vi har bland annat övat på prioriteringen av vatten. Om vi har en viss mängd vatten, hur ska vi tillsammans prioritera den mängden? berättar Andrea Brändström, säkerhetsskyddschef i Västerviks kommun, som var en av deltagarna.

I övningen samverkade aktörer från bland annat norra länets sex kommuner, VA-verksamheter, Region Kalmar och Försvarsmakten. Från kommunerna fanns flera representanter från exempelvis högsta ledningen, vård och omsorg, förskola, skola, socialtjänst och miljöförvaltning.

”Historiskt har vi varit dåliga”

David Nelson, driftchef för VA-verksamheten i Hultsfreds kommun, betonar övningens historiska betydelse.

–?Historiskt har vi varit dåliga på att öva på det här. Det är första gången som vi övar på detta i riktigt stor skala, just att man har ett scenario där vi blir angripna, och man fokuserar på VA och vikten av rent vatten. Därför kändes det viktigt att vara med, säger han.

Sofia Ljungman från Livsmedelsverket har varit med och planerat övningen. Hon framhåller vikten av mötet mellan olika samhällsfunktioner.

–?Den stora behållningen är att man träffas på plats och träffar många olika funktioner. Många av dem hanterar inte dricksvattenförsörjning i vardagen utan mer att man är användare av dricksvatten, till exempel de som jobbar inom skola och sjukvård, säger hon.

Livsmedelsverket har i över 15 år stöttat regionala övningar för att förbättra dricksvattenförsörjningen i kris.

– Som nationell myndighet får vi också med oss mycket bra inspel till vårt arbete: Var kan vi stödja på bästa sätt? Vilken lagstiftning är det som kanske är bristfällig som vi kanske kan påverka? Och så vidare. Vi vill gärna stödja utveckling av regionala nätverk och samverkan regionalt, det är också något vi gör med länsstyrelsen, säger Sofia Ljungman.

Vad är svårigheterna med vattenförsörjning just i Kalmar län?

– Om man tänker förutsättningarna när det gäller dricksvatten så har man ju som alltid stora behov av det, men det finns ju mycket livsmedelsproduktion här, så det är mycket verksamhet som är i behov av dricksvatten. Samtidigt har man ofta stora problem med torka. Brist på dricksvatten är man ganska van vid i det här länet, att man behöver spara vatten. Men just att man har mycket djur, lantbruk som är beroende av vatten, det kan vara en utmaning som inte alla regioner har.

Samtidigt ser hon goda förutsättningar tack vare att kommunerna samarbetat mycket tidigare under pandemin.

–?Man har redan mycket goda erfarenheter av samarbete i länet, har jag märkt av här i dag. Oavsett kris så har man byggt upp strukturer och kontaktvägar för att kunna hantera problem tillsammans. Det är jättevärdefullt.

Fortsatt arbete

För många aktörer blev övningen ett startskott i arbetet med att stärka beredskapen i vattenfrågan och andra krisberedskapsfrågor.

– Vi är duktiga i norra Kalmar län på att samverka. Det kände vi även under den här övningen, att det finns en vilja och mycket kunskap, och att vi har kommit en bra bit. Men vi behöver jobba vidare på vissa områden, säger Andrea Brändström.

– Jag tror alla har fått en ögonöppnare och en bild över vad man behöver ta med sig för att arbeta vidare med. Man har fått en bild av hur behovet i våra grannkommuner ser ut, vilka styrkor de har och hur vi kan stötta varandra, säger David Nelson.

Och just det långsiktiga arbetet är centralt, menar Livsmedelsverket.

– Att folk tar sig tid att komma hit och öva skapar bättre förmågor att hantera utmaningar tillsammans, det tycker jag är det viktigaste, och att man känner en pepp från varandra när man går därifrån. Flera har berättat om aktiviteter de ska göra för att ta med de här lärdomarna vidare i sin verksamhet, säger Sofia Ljungman.