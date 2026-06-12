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Rasmus extra glad – ”Varit trött på skolbänken”

Rasmus Adolfsson var väldigt glad efter att ha tagit studenten. Foto: Jakob Karlsson

Rasmus extra glad – ”Varit trött på skolbänken”

NYHETER 12 juni 2026 15.47

Rasmus Adolfsson kände både lättnad och glädje efter att ha släppts ut från gymnasiet.
– Det ska bli jätteskönt att komma härifrån, jag har längtat, säger han.

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Tre år på teknikprogrammet har varit mer än nog för Rasmus Adolfsson.

– Jag varit trött på skolbänken och det ska bli skönt att få jobba istället. Jag tror jag ska jobba vidare i höst, men har sökt lite studier också.

Vad tror du om kvällen?

– Det kommer bli riktigt kul. Det blir fest hemma hos mig och sedan någon annanstans. Sen kör vi vidare efter det.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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