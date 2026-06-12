Reta firades rejält: "Allt går i slowmotion"

Reta Hanno firades rejält efter att hon sprungit ut från Vimmerby gymnasium. Foto: Simon Henriksson

Direkt efter utspringet firades Reta Hanno ordentligt av sin familj. – Det var lite syriansk tradition, säger hon och utlovar fest hela natten lång.

Stämningen var förstås på topp när eleverna sprang ut från gymnasiet. Tre långa år är förbi och Reta Hanno, som gått naturvetenskaplig linje, var otroligt lycklig.

– Det är en sjuk känsla, helt otroligt. Det är den här dagen man har väntat på allihop. Det är bara overkligt. Det känns som om allt går i slowmotion, men jag njuter av varje sekund och ska njuta hela dagen, säger hon.

Reta har precis uppvaktats av sin familj på alla möjliga sätt. Inte minst genom flera olika ramsor.

– Det var lite syriansk tradition, men det var drag i matsalen också. Vi började tidigt och nu blir det fest hela natten lång.

Hur har åren varit här på skolan?

– Man skulle ljuga om man sa att det inte varit tufft, för det har det, men det har också varit kul. Jag har träffat och lärt känna människor jag aldrig glömmer, så det är fantastiskt. Jag är tacksam för att jag valde det här programmet.

Framtiden ligger sådär vackert oskriven framför henne nu.

– Vi får se lite. Jag vill nog plugga ganska tidigt, kanske åt juristhållet tror jag.