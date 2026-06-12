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Aydan Rustamli tyckte det kändes som att hon började ettan i går. Foto: Simon Henriksson

"Nervöst, konstigt, overkligt – Aydan om att ta studenten

NYHETER 12 juni 2026 16.53

Aydan Rustamli visste precis vilka tre ord hon ville använda för att beskriva hur det är att ta studenten.
– Nervöst, konstigt, overkligt. Tre ord sådär, säger hon.

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Efter att ha läst det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning på beteende behöver Aydan Rustamli inte tänka på skolarbete. 

I alla fall inte på ett tag. 

– Min plan är att ta ett sabbatsår, vila, jobba och tjäna lite pengar. Sen tänker jag Göteborg och plugga vidare. Juridik blir det nog, säger Aydan Rustamli. 

Har du någon långsiktig plan med det?

– Att plugga vidare är planen och få examen. Sedan får man se. Flytta utomlands kanske, det tänker jag nog. 

"Många är peppade"

Hon har verkligen trivts under sina tre år i Vimmerby på gymnasiet. 

– Det har gått jättefort, det känns som att jag började i ettan i går typ. Men det har gått bra. Jag har fått vänner och minnen jag aldrig glömmer. 

Hur känns det att ta studenten nu?

– Det är nervöst, konstigt, overkligt. I tre ord sådär. 

Blir det party nu?

– Det är klart. Det blir hemmafest hos "Jacke", sen kanske Kharma. Det är ju studentvecka. 

Blir det bra tryck?

– Det tror jag verkligen. Många är peppade i dag, så det blir nog jättebra. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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