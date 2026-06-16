HÄR ÄR LÄNETS KANDIDAT TILL STORA TURISMPRISET

Det finns förstås många om budet i Kalmar län. Nu är årets kandidat utsedd. Valet i år föll på Sollidens slott.

Det är länsturismgruppen i Kalmar län som utser årets kandidat till åtråvärda Stora turismpriset. I år blir det alltså Sollidens slott.

I motiveringen står det att "Sollidens slott är ett starkt exempel på hur ett kulturhistoriskt besöksmål kan utvecklas genom förnyelse, långsiktig förvaltning och kunskapsspridning. Genom att kombinera kulturarv, trädgård, evenemang och lokal utveckling bidrar Solliden till en hållbar och attraktiv besöksnäring i Kalmar län".

– Sollidens slott har gjort en fantastisk utvecklingsresa under de senaste åren, uppfyller alla kriterier till Stora turismpriset och är väl värda att bli Kalmar läns representant i finalen, säger Stine Breum Appelquist, samordnare besöksnäringen på Region Kalmar län.

Nätverket länsturismgruppen består av representanter från alla kommuner eller destinationer. Varje år utser man en kandidat som får representera länet i Tillväxtverkets nationella tävling. Priset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen.

Prisutdelningen äger rum i december i samband med konferensen "Besöksnäring på agendan" i Stockholm. 2025 var Astrid Lindgrens Värld den officiella kandidaten, men man lyckades inte ta hem priset.