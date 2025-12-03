ALV var länets kandidat till Stora turismpriset – så gick det

Joacim Johansson var glad ändå, trots att ALV inte tog hem priset. Bilden är ett montage. Foto: MostPhotos

Astrid Lindgrens Värld, som slog nytt besöksrekord den här säsongen, var länets kandidat till Stora turismpriset. Men när det delades ut på onsdagseftermiddagen stod det klart att Vimmerbys flaggskepp inte vann.

I över 30 års tid har den statliga myndigheten Tillväxtverket delat ut Stora turismpriset. Senaste gången Kalmar län fick en vinnare var 2014, när Astrid Lindgrens Näs tog hem priset.

I år var Astrid Lindgrens Värld – som hade en sagolik säsong med nytt besöksrekord – kandidaten från Kalmar län.

”Astrid Lindgrens Värld förnyar ständigt upplevelsen för besökaren. Genom levande musik, teater och miljöer som uppmuntrar till lek, sprids Astrid Lindgrens litterära kulturarv vidare i generationerna på ett unikt sätt. Ett nära samarbete med lokala producenter, leverantörer och samhället i stort bidrar till en levande och hållbar landsbygd i Småland. Astrid Lindgrens Värld representerar det bästa av svensk turism – där tradition möter innovation, där hållbarhet är självklarhet och där kunskap är en del av själva affärsidén”, löd motiveringen.

Själva ceremonin hölls på onsdagseftermiddagen och då stod det klart att ALV inte fick jubla framme på scenen. I stället var det Stora Karlsö på Gotland som tog hem Stora turismpriset 2025.

ALV:s vd Joacim Johansson var inte särskilt nedslagen när vår tidning fick några minuter med honom efter prisutdelningen.

– Stort grattis till Stora Karlsö. Det finns många fina destationer som gör ett mycket bra arbete, konstaterar han.

Känner man en viss bevikelse?

– Nej, det kan jag inte säga. Jag hade inte så stora förväntningar eller förhoppningar på det. Det är en oerhört hård konkurrens.

Var det inte läge nu?

Annars var det kanske läge för Astrid Lindgrens Värld just i år. Inte minst med tanke på ett färskt besöksrekord och att Pippi Långtrump fyller 80 år.

– Länet tycker att vi har lyckats och är duktiga i någon form. Alla nominerade är ju vinnare ur ett länsperspektiv och det är vi, så det ska verkligen inte förtas.

Om ni inte vinner i år, när kommer ni då vinna?

– Nu kan det dröja gissar jag. Först måste man ju bli nominerad från länet och jag tror det kan dröja.

När ni når 750 000 besökare?

– Det är väl det kanske eller något annat extraordinärt.

Kommunen och turistbyrån också på plats

Utöver personer från Astrid Lindgrens Värld var även kommunen och turistbyrån representerat i Stockholm.

– Vi har varit lite utspridda. Vi som nominerade var på en egen övning och de andra har varit på en annan övning. Både turistbyrån och kommunen var på plats och Peter Karlsson medverkade i en panel om platser som är betydelsefulla för en stad och kommun, och vilken attraktionskraft det gör för hela kommunen.

Joacim Johansson är mycket nöjd med dagen.

– Det har varit en jättebra dag. Alla nominerade har fått jobba med utvecklingsfrågor, innovation och vad vi behöver göra utifrån resetrenderna som finns och syns. Nu stundar det middag så småningom.