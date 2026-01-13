GUL VARNING FÖR ISHALKA I LÄNET

Det varnas för ishalka under onsdagen i hela länet. Foto: MostPhotos

Det väntas bli halt. Nu har SMHI utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Kalmar län.

Det ska röra sig om utbredd ishalka som väntas på onsdag i samband med regn som faller på kalla vägytor.

"Kör försiktigt och anpassa hastigheten till väglaget. Avsätt längre tid för din resa. Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar i kollektivtrafiken", skriver SMHI.

Det hela handlar om ett område med regn som rör sig in under onsdagen från sydväst. På många håll övergår regnet i blötsnö och det rör sig främst om den norra delen.

"Osäker nederbördsform, lokalt kan det bli mer blötsnö och då slaskiga vägar i stället för is", skriver SMHI.

Varningen gäller hela Kalmar län och flera närliggande områden. Här rör det sig om 05.00 till 11.00 under onsdagsdygnet.