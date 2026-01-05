NY SNÖVARNING FÖR NORRA KALMAR LÄN

SMHI har utfärdat en ny snövarning. Foto: MostPhotos

Snövarningarna haglar. Nu har SMHI utfärdat en ny för norra Kalmar län. Den gäller från 10.00 till 21.00 på måndagen.

SMHI skriver i sin varning att det är risk för kraftiga snöbyar lokalt. Området som berörs innefattar kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

Även södra Östergötland och nordostligaste delen av Jönköpings län faller inom varningsområdet.

"Under måndag eftermiddag och kväll risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan ge 5-15 centimeter. Det kan vara stora lokala variationer inom området, på en del platser bara små snömängder", skriver SMHI.

Man bör avsätta längre tid för sin resa än normalt och anpassa hastigheten till väglag och sikt.