SMÅLAND: Slumpad rad gav storvinst på Lotto

En spelare från Jönköpings kommun prickade in sju rätt på Lotto 2 och vann 1 000 000 kronor på onsdagen. Foto: Pressbild

En Lottospelare från Jönköpings kommun vann en miljon kronor i samband med onsdagens Lottodragning. Det meddelar Svenska Spel i ett pressmeddelande.

Onsdagens Lottodragning resulterade i en ny miljonvinst. En spelare från Jönköpings kommun prickade in sju rätt på Lotto 2 och vann 1 000 000 kronor. Det vinnande spelet var en slumpad rad.

Miljonvinsten är den andra som går till Jönköpings län i år. Den första kom i juni då en spelare vann 1,7 miljoner kronor på Lotto 1. Med onsdagens vinst har Lotto nu delat ut 94 miljonvinster under året.

"Vad roligt att en slumpad rad resulterade i en ny Lottomiljonär. En miljon kronor kan öppna upp för både små och stora drömmar. Nu ser jag fram emot att höra vilka planer vinnaren har för vinsten", säger Rebecca Tenor, kommunikatör på Svenska Spel, i ett pressmeddelande.

Det vinnande spelet lämnades in hos Ica Maxi i Jönköping.