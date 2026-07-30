BILDEXTRA: SE ANDRA GALLERIET FRÅN TORSDAGENS BULLERBY CUP

Annons:
Foto: Stefan Härnström
Ovan följer ännu ett galleri från torsdagens fotbollsyra på Bullerby Cup.
Det var mycket åskådare, vänner och släktingar runt de cikar femton planerna på Ceosområdet. Flaggor, tält och lagtröjor syntes i vimmlet. Kanske du känner igen någon på bilderna ovan?
Stefan Härnström
stefan.harnstrom@dagensvimmerby.se
Taggar i artikel
Kommentera
Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.
Annons
Politisk annons
Det här är en politisk annons
Avsändare: