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BILDEXTRA: SE ANDRA GALLERIET FRÅN TORSDAGENS BULLERBY CUP

FOTBOLL 30 juli 2026 19.00

 Ovan följer ännu ett galleri från torsdagens fotbollsyra på Bullerby Cup.

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 Det var mycket åskådare, vänner och släktingar runt de cikar femton planerna på Ceosområdet. Flaggor, tält och lagtröjor syntes i vimmlet. Kanske du känner igen någon på bilderna ovan?

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