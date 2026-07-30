Vattentornet i Storebro ska renoveras – så ser planen ut

Vattentornet i Storebro ska renoveras. Arbetet drar igång vecka 31 och beräknas pågå fram till oktober 2026. Foto: Stefan Härnström

Nästa vecka inleder Vimmerby Energi & Miljö AB en omfattande renovering av Storebro vattentorn. Arbetet beräknas pågå fram till oktober 2026.

VEMAB skriver på sin hemsida att det rör sig om planerat underhåll av Storebro vattentorn.

"Vattentornet är en viktig del av den kommunala dricksvattenförsörjningen och behöver regelbundet underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet, god vattenkvalitet och en lång teknisk livslängd", skriver VEMAB.

Renoveringen omfattar bland annat underhåll av invändiga och utvändiga betongkonstruktioner, förbättring av tätskikt och invändig ytbehandling av vattenreservoarerna.

"Målet med en renovering är att återställa eller förbättra anläggningens funktion, uppfylla aktuella myndighetskrav samt förlänga vattentornets tekniska livslängd", skriver VEMAB.