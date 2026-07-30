BILDSVEP: Se vårt första stora från årets Bullerby Cup

Sol, spelglädje och riktigt go stämning. Bullerby Cup anno 2026 har börjat och vår tidning fanns på plats för att fota både matcher och allt runt omkring.

Årets cup är den största någonsin och på Ceosvallen kunde man se matcher med både lokala, regionala och utländska talanger. Ovan ser ni det första urvalet av bilder och kommer att följa. Kanske är just du med?