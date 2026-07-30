Tidigare politikern: "Försköna Arlarondellen i Vimmerby"

Ex-politikern Anneli Jakobsson vill förändra och försköna Arlarondellen i Vimmerby. Det skriver hon i ett nytt medborgarförslag.

I många år var Anneli Jakobsson förtroendevald i Vimmerby kommun för Sverigedemokraterna. Numera är hon medlem i Moderaterna och gör ofta sin röst hörd i olika sammanhang.

Nu håller hon sig framme igen.

Hon har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen om att försköna vad hon kallar Arlarondellen.

"Det är en av Vimmerbys mest trafikerade infarter och passeras dagligen av både kommuninvånare och ett stort antal turister. Under sommarhalvåret, då Vimmerby är en välbesökt turistort, är det särskilt viktigt att kommunens offentliga miljöer ger ett välkomnande och vårdat intryck", skriver hon.

"Uppleves som ovårdat"

Jakobsson menar sedan att rondellen i dagsläget mestadels består av visset gräs och ogräs.

"Detta upplevs som ovårdat och ger inte den positiva bild av Vimmerby som kommunen förtjänar. Som jämförelse är Vimmerbyallén ett gott exempel på hur färg, grönska och omsorg kan skapa en trivsam och inkluderande miljö. En vacker och välskött rondell ger ett positivt första intryck av Vimmerby, stärker kommunens varumärke som turiststad och ökar trivseln för både boende och besökare", skriver hon vidare.

Hon anser att en förskönad rondell skulle vara ett enkelt men samtidigt effektfullt sätt att lyfta stadens entré. Hon vill nu att fullmäktige ska besluta om att ersätta nuvarande vegetation med färgglada buskar, perenner eller säsongsblommor. Dessutom önskar hon att det införs regelbundet underhåll så att rondellen hålls fri från ogräs och ser representativ ut året runt.