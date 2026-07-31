RÄTTELSE: Inte två döda på Öland

Av misstag har regionen publicerat två olika olycksfallsrapporter gällande samma drunkningsolycka på norra Öland under torsdagskvällen.

Regionen meddelar via pressjouren att det beror på ett missförstånd. Det är alltså en person, inte två, som avlidit i en drunkningsolycka på Öland i dag.

Vi beklagar att det blev fel information ett kortare tag.