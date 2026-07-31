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RÄTTELSE: Inte två döda på Öland

NYHETER 30 juli 2026 23.32

Av misstag har regionen publicerat två olika olycksfallsrapporter gällande samma drunkningsolycka på norra Öland under torsdagskvällen. 

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Regionen meddelar via pressjouren att det beror på ett missförstånd. Det är alltså en person, inte två, som avlidit i en drunkningsolycka på Öland i dag. 

Vi beklagar att det blev fel information ett kortare tag.

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