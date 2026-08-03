Älg död under fruktansvärda former – polisen utreder brott

Bilden är en genrebild och den här älgen är inte den som omskrivs i texten. Foto: Pixabay

En älg hittades under måndagskvällen död i naturen i Västerviks kommun. Döden har skett under fruktansvärda former, och polisen öppnar nu en utredning för att utröna vad som har hänt.

Det var strax innan klockan 20 på måndagskvällen som en privatperson hittade en död älg i skogen i närheten av Björnsholm, i närheten av där länsväg 213/Björnsholmsvägen går under E22.

– Det var ett både ovanligt och tragiskt ärende som kom in till oss i kväll. Inringaren hittade älgen med ståltråd virad runt hornen och sedan hade den fastnat med det i ett träd. Där har älgen sedan stått och sannolikt svultit till döds under lång tid. Man kan ju inte tänka sig den plågan, säger Sara Andersson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

"Anmälan om jaktbrott"

Eftersom det troligtvis är nästintill omöjligt för en människa att skapa den scen som mötte polispatrullen när man kom fram till platsen, tror polisen inte att det ligger något brott bakom det stackars djurets död. Men patrullen kunde ändå inte helt avgöra det.

– Vi vill ha både hängslen och livrem, och därför har det skrivits en anmälan om jaktbrott med okänd gärningsman – bara för att kunna utreda vad som har hänt. En jägare, som kan detta bättre, är också kallad till platsen för att titta på det, säger Sara Andersson.