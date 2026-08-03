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  • Cykeln blev kaputt – men Lahti reste sig starkt

    Timo Lahti reste sig efter den tuffa smällen. Foto: Simon Henriksson

  • Cykeln blev kaputt – men Lahti reste sig starkt

    Timo Lahti var riktigt nöjd med banans skick den här måndagskvällen.

Cykeln blev kaputt – men Lahti reste sig starkt

SPEEDWAY 03 augusti 2026 22.50

Timo Lahti var inblandad i en otäck smäll med Szymon Wozniak i startböj. Cykeln gick åt skogen – men Lahti reste sig igen.
– Det här är speedway, det handlar om att ta sig upp och göra jobbet, säger han.

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Tomas H Jonasson såg den otäcka smällen från sidan. 

– Timo blir nedprejad i förstasväng och då blev man lite svettig. Det såg otäckt ut och cykeln är det bara att ta till tippen, säger han. 

Timo Lahti själv tyckte dock inte det var så farligt.

– Jag är okej. Cykeln fick sig en smäll, men jag mår bra. Det här är speedway, det handlar om att ta sig upp och göra jobbet. 

Hyllade banan stort

Det gjorde Lahti likt samtliga sex andra förare den här kvällen. Själv tog han 7+1 när Dackarna vann med hela 55-35 mot Indianerna. 

– Det var en bra laginsats. Det var inte bara en eller två gubbar som tog poäng, utan alla var verkligen med. Vi har bra lagsammanhållning och det vill jag tacka Morgan (Andersson) för. Jag gillar honom som lagledare, han får verkligen ihop laget. 

Timo Lahti var verkligen nöjd med banans skick.

– Det var den bästa för säsongen. Den var riktigt bra och till vår fördel i dag. Vi visade i dag att vi är ett starkt lag och förhoppningsvis kan vi visa det snart igen. 

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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