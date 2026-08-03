Stor besvikelse: "Säsongens i särklass sämsta insats"

Indianernas Peter Johansson hade lätt att hålla sig för skratt i kväll. Foto: Simon Henriksson

Indianerna hade inte skuggan av en chans i Målilla. 55-35 sved – och Peter Johansson började till och med oroa sig för bonusen. – Vi behövde coacha mot bonusen, förklarar han efteråt.

Indianerna vann i Kumla med hela 59-31 och att det skulle bli någon diskussion om bonuspoängen fanns inte på kartan inför kvällens möte i Målilla.

Men när Dackarna ledde med 45-27 efter tolv heat coachade Peter Johansson för att rädda vad som kunde räddas. Przemyslaw Pawlicki kom in och gjorde det indianledningen önskade av honom.

– Absolut. Till slut gick matchen och då behövde vi coacha mot bonusen, säger lagledaren Peter Johansson.

Han var inte direkt belåten med den här måndagskvällen i Målilla.

– Vi gör säsongens i särklass sämsta match. Det är den i särklass sämsta insatsen kollektivt. Sedan finns det några ljuspunkter, några perioder i matchen, men rakt över är det för dåligt.

"Namnkunnigheten på papper är en sak"

Dackarna ledde med 14-4 efter tre heat.

– Det är en sak att inte hitta rätt första tre heaten, men därefter måste man börja hitta rätt och leverera. Det gör vi inte. När banan förändras är vi tvåa på bollen och då rinner det iväg. Vi kan komma tillbaka och lär inte göra en så dålig match en gång till.

Satte Dackarna sig lite i respekt nu inför slutspelet?

– Absolut. Namnkunnigheten på papper är en sak. Vi har varit i toppen hela tiden, men vi har ingen superstjärna. Det är kollektivet man bygger Elitserielag med och Dackarna har fått ihop det. Det finns inga dåliga lag i Elitserien och i dag var de riktigt starka på sin hemmaplan.