MAN SKA HA VÅLDTAGIT BARN GROVT UNDER DÖDSHOT

En man i 30-årsåldern från Västervik åtalas misstänkt för grov våldtäkt mot barn efter att ha använt våld och hot och haft både analt och vaginalt samlag med en målsägande som är under 15 år. Foto: Jakob Karlsson

En man i 30-årsåldern från Västervik åtalas misstänkt för grov våldtäkt mot barn som inträffade på midsommarafton tidigare i år.

Det var på midsommarafton i år som den misstänkte mannen obehörigen ska ha tagit sig in i målsägandes bostad i Västerviks kommun, låst dörren, hotat att döda målsägande, hållit fast målsägande i handleden, tagit målsägandes mobiltelefon, haft analt samlag med målsägande. Misstänkt ska på nytt uttalat dödshot mot målsägande, puttat ner målsägande i sängen, hållit fast målsägande och haft vaginalt samlag med målsägande. Målsägande var under 15 år och har orsakats smärta och skada.

Mannen greps och anhölls på midsommarafton och häktades tre dagar senare (23 juni).

Nu har åtal väckts mot mannen som misstänks för grov våldtäkt mot barn. Enligt kammaråklagare Linda Caneus bör brottet bedömas som grovt med hänsyn till målsägandes låga ålder och att misstänkt använt våld, hot och visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att obehörigen ta sig in i målsägandes bostad, låsa dörren och ta mobiltelefonen så att målsägande inte hade möjlighet att tillkalla hjälp.

Den nu åtalade mannen har i förhör erkänt brott.