Jätteutredningen av företagaren från Vimmerby klar – då kan han åtalas

Beslutet om det blir åtal mot den Vimmerbyföretagare som utreds för nio fall av grovt skattebrott närmar sig. Foto: Mostphotos Foto: MostPhotos

Den omfattande utredningen av en tidigare Vimmerbyföretagare som misstänks för nio fall av grovt skattebrott är inne i sin slutfas. – Nu ska utredningsmaterialet skickas över till försvaret för påsyn. Ett eventuellt åtal är nog ett par månader bort än, berättar chefsåklagare Henrik Fager.

Det var i september 2023 som den välkände Vimmerbyföretagaren i 55-årsåldern, tidigare vd för en stor elektronikkoncern, begärdes häktad för elva fall av grovt skattebrott.

Mannen, som numera är bosatt i Spanien, blev först häktad i sin utevaro och en europeisk arresteringsorder utfärdades. Kort senare greps han och fördes till Sverige.

Ex-företagaren satt sedan häktad till slutet av oktober 2023, men blev då släppt på fri fot. Fram till åtminstone tidigt förra våren var mannen belagd med reseförbud och var därför tvungen att befinna sig i Sverige.

Ny tjänst för åklagaren

Sommaren 2024 sa Catharina Linné, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, att ett beslut i åtalsfrågan var ”nära förestående”. I september trodde hon att besked skulle komma någon gång under hösten, men sedan dess har det varit locket på och knäpptyst.

Nu kommenterar chefsåklagare Henrik Fager vid Ekobrottsmyndigheten ärendet.

– Jag vet att du har sökt Catharina Linné en tid, men inte nått henne. Catharina har gått över till en ny tjänst vid Skövde åklagarkammare. Hon har dock förordnande som extra åklagare att hantera detta ärende samt ett annat ärende med koppling till detta. Hon kommer avsluta förundersökningen, men om det blir hon som sedan väcker åtal är ännu oklart. Vid ett eventuellt åtal kommer hon dock bistå och finnas tillgänglig, säger Henrik Fager.

Ytterligare Vimmerbybo utreds

Chefsåklagare Fager berättar att förundersökningen mot Vimmerbyföretagaren är inne i sin absoluta slutfas.

– Det är den i den mening att vi håller på att avsluta förundersökningen och nu ska skicka ut utredningsmaterialet till den misstänkte och dennes försvarare för påsyn. I och med det påbörjas en så kallad slutunderrättelse påbörjas, berättar han.

Först när tiden för att lämna synpunkter på utredningen har löpt ut och eventuella kompletteringar har genomförts anses förundersökningen vara avslutad. När förundersökningen är avslutad beslutar åklagaren om den vidare gången – att väcka åtal, utfärda ett strafföreläggande eller lägga ner utredningen. Hur långt tid det kommer ta innan vi är där är ännu oklart.

– Det är ett omfattande protokoll på många sidor och med väldigt mycket information, som försvaret kommer behöva en del tid för att sätta sig in i. Man kan säga att bollen inte riktigt är hos oss nu, men man får utgå från att det kommer ta ett antal månader, säger Henrik Fager, som berättar att Vimmerbyföretagaren inte längre är belagd med reseförbud.

– Det hävdes i mars förra året.

Ytterligare en man från Vimmerby har utretts i samma ärende, vad kan du berätta om den utredningen?

– Inte mer än att jag kan bekräfta att den uppgiften stämmer. Det är inte beslutat om han kommer åtalas eller inte, men förundersökningen mot honom är i alla fall inte nedlagd.