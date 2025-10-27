MAN DÖMS FÖR BRUTAL VÅLDTÄKT PÅ UNG FLICKA I VÄSTERVIK

En man trängde sig in hos en flicka i tioårsåldern som var ensam hemma i familjens bostad i Västerviks kommun. Under hot om att döda henne våldtog han henne brutalt. Nu döms han till rättspsykiatrisk vård och att betala 370 000 kronor i skadestånd till flickan.

Det var på midsommarafton, den 20 juni i år, som mannen i 30-årsåldern begick överfallsvåldtäkten på den unga flickan.

I Kalmar tingsrätts dom, som tillkännagavs under måndagen, står att läsa att flickan var tillfälligt ensam hemma i sin bostad i Västerviks kommun då mannen, endast iförd kalsonger, t-shirt och en handduk, trängde sig in där och låste dörren om dem. Under upprepade hot om att döda henne genomförde han sedan den brutala överfallsvåldtäkten, som på ett skakande sätt beskrivs i domen och hur händelsen har påverkat den unga flickan.

Efter övergreppet lämnade mannen, som är bosatt i Västervik, lägenheten och försvann till närstående som bodde i närheten, där han senare greps. Sedan dess har han suttit häktad, både i polisens häkte och vårdats inom rättspsykiatrin.

”Fråga om en överfallsvåldtäkt”

I sin dom konstaterar Kalmar tingsrätt att; ”Det är fråga om en överfallsvåldtäkt på ett ensamt och försvarslöst barn i hennes eget hem. Sekretess A har fullständigt berövats sin trygghet”.

I förhör har mannen varken erkänt eller förnekat brott, eftersom han menar att han inte minns något av händelsen.

Dock var bevisningen tung mot mannen, inte minst den tekniska bevisningen där man hittat dna från mannen på flickan och hans handduk på hennes sovrumsgolv, och åtalet om grov våldtäkt mot barn ansågs styrkt.

”Allvarlig psykisk störning”

Det rättspsykiatriska utlåtande som inhämtats visar att mannen begått gärningen under påverkan av, och alltjämt lider av, en allvarlig psykisk störning.

I domen skriver rätten; ” Vad som framkommit genom den rättspsykiatriska undersökningen innebär att (mannens namn) inte kan dömas till fängelse; han ska istället dömas till rättspsykiatrisk vård som på grund av återfallsrisken bör förenas med särskild utskrivningsprövning.”

På grund av återfallsrisken ska han också vara fortsatt vara häktad till dess att domen vinner laga kraft.

Mannen ska dessutom betala 370 000 kronor i skadestånd till den målsägande flickan.