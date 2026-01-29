STADSHUSET STÄNGDES NED – NU ÅTALAS MAN FÖR HOTET

Stadshuset stängdes ned i höstas och kommundirektören beskrev situationen som obehaglig. Nu åtalas mannen för hotet mot en medarbetare. Bilden är ett montage. Foto: Arkivbild

Den 27 oktober stängdes stadshuset i Vimmerby ned av säkerhetsskäl. Dörrarna låstes och vakter kallades in för patrullera i anslutning till byggnaden. Nu åtalas en man för händelsen.

Det var på fredagen den 24 oktober, innan hemgång, som en medarbetare blev uppringd av en anställd inom socialpsykiatrin. En klient hade till medarbetaren hade då uttryckt hot gällande medarbetaren och uppgav att medarbetaren skulle vara försiktig.

Polisen fick direkt en anmälan. Efter helgen fick medarbetaren till sig att klienten uttryckt att han skulle skjuta medarbetaren och "alla som kom i vägen".

Chefen fick till sig att klienten i samtal med en anställd sagt att han var missnöjd med ett beslut om ekonomiskt bistånd. Efter hotet om att skjuta medarbetaren togs beslut om att omedelbart stänga ned stadshuset och kalla in vakter till fastigheten.

Kommunen kommunicerade också direkt att man valt att stänga stadshuset.

– Det är givetvis obehagligt för alla som har det som sin arbetsplats, men framför allt för den enskilde, sa kommundirektören Ola Karlsson till vår tidning samma dag.

Åtalas för hot mot tjänsteman

Inför natten mot tisdag bokades ett hotellrum till medarbetaren och dennes barn. Dessutom inhämtades larm med GPS och medhörning från vaktbolaget.

Efter att polisen genomfört en husrannsakan och förhör med den misstänkte klienten bedömdes situationen som säker.

Nu åtalas en man i 60-årsåldern för hot mot tjänsteman.

"NN1 uttalade till NN2 att han skulle döda NN3 och att han skulle döda alla som kom framför honom för att komma åt NN3, eller ord med liknande innebörd, samtidigt som han formade sin hand som en pistol", skriver åklagaren.

Nekar till brott

Den misstänkte mannen nekar till brott. Förhandlingen i tingsrätten är beräknad att ta två timmar, men det framgår inte av stämningsansökan när den kommer att hållas.

HÄR kan du läsa mer om dramat som utspelades.