STADSHUSET STÄNGDES NED: "Otroligt obehagligt och olyckligt"

Kommundirektören Ola Karlsson säger att det hela är mycket obehagligt och olyckligt. Bilden är ett montage. Foto: Ossian Mathiasson/Simon Henriksson

Efter hot mot en medarbetare stängdes stadshuset ned under måndagen. Väktare patrullerar just nu området och släpper in besökare till kontaktcenter och bibliotek. – Det är givetvis obehagligt för alla som har det som sin arbetsplats, men framför allt för den enskilde, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Av säkerhetsskäl har kommunen under måndagen tagit beslut om att begränsa tillträdet till stadshuset. Dörrarna är låsta till huvudentrén, men besökare till kontaktcenter och biblioteket släpps in av väktare.

Beslutet har fattats efter att ett hot riktats mot en medarbetare.

"Kommunen har ännu inte full klarhet i hotets dignitet, men vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa tryggheten för både medarbetare och besökare", skrev kommunen tidigare under måndagen.

I en intervju med Henrik Uveborn, som är beredskapssamordnare i kommunen, framkom att han bedömde att det inte finns någon fara för allmänheten. Den misstänkte personen är identifierad.

– Det här är ett riktat hot mot en enskild anställd i stadshuset. Det vi har gjort nu är att vi har låst till det yttre skalskyddet och satt till väktare som släpper in de personer som ska ha tillträde till stadshuset. Väktare kommer också att patrullera i och kring byggnaden, berättade han.

Hur hotet levererats vill han inte gå in på, men händelsen ska ha skett i slutet av förra veckan och blev polisanmält under dagen. Om den misstänkte är gripen är oklart.

"Obehagligt för alla"

Kommundirektören Ola Karlsson ställde upp på en intervju med vår tidning kring lunchtid.

– Det här är givetvis obehagligt för alla som har stadshuset som sin arbetsplats, men framför allt för den enskilde. Det är otroligt obehagligt och olyckligt, säger han.

Hur mår den enskilde?

– Det kan jag inte uttala mig om.

Ola Karlsson säger att kommunen har följt de rutiner man har för den här typen av händelser.

– Det har satts in åtgärder och kommunens kris- och beredskapssamordnare leder det. Vi har följt rutinen vi har och det gäller även rutinen för vad vi gör kopplat till den som blivit drabbad.

"Finns oro och obehag"

De anställda som jobbar i stadshuset gör det fortsatt.

– Bedömningen är gjord att man kan jobba på sin arbetsplats, men vi har begränsat tillträdet.

Hur är stämningen i huset?

– Det är obehagligt även för andra och det finns oro och obehag inför detta, men jag kan inte uttala mig om hur spritt och utbrett det är, säger Ola Karlsson.

Vad gör ni vidare under dagen?

– Mycket går att koppla till säkerhetssamordnaren, som är involverad och sköter den löpande kontakten med polisen och den berörda verksamheten. Är de åtgärder vi har vidtagit tillräckliga och det görs kontinuerligt nya bedömningar kring hur läget är och hur vi fortsätter att arbeta med ärendet. Det arbetet pågår.

"En polisiär fråga"

Huruvida väktarna endast kommer befinna sig på stadshuset under måndagen eller även senare i veckan är ännu ovisst.

– Det går inte att uttala sig om i nuläget. Vi gör löpande bedömningar och har en dialog med polisen.

Vi har fått till oss att det även ska ha varit inbrott på stadshuset. Kan du bekräfta det och ser ni att det finns någon koppling?

– Att det skett ett inbrott kan jag bekräfta, men jag kan inte säga när och inte heller om det har någon koppling till det här. Det är en polisiär fråga.

Kommundirektören vill inte gå in på vilken verksamhet medarbetaren jobbar inom. Vår tidning hoppas kunna återkomma med en intervju med polisen senare i dag.