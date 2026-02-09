Flera drograttfyllor i Vimmerby och Hultsfred i helgen

Det har varit flera misstänkta drograttfyllor under helgen i både Vimmerby och Hultsfred. Här har vi samlat dem.

* Vid 16-tiden i fredags stoppades en man i 35-årsåldern utanför Coop i Målilla. Föraren uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad och blev misstänkt för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.

* I fredags blev en man i 35-årsåldern, från ett grannlän, kontrollerad vid Resecentrum i Hultsfred.

– Det uppstod misstankar om att personen hade narkotika på sig. Det genomfördes en kroppsvisitation och en liten mängd misstänkt narkotika anträffades på honom, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska ha rört sig om en liten mängd tabletter och han är nu misstänkt för ringa narkotikabrott innehav.

* Strax innan 03-tiden natten mot lördag blev en kvinna i 25-årsåldern stoppad på Stångågatan i Vimmerby. Hon uppvisade tecken på att vara påverkad av narkotika och fick följa med patrullen för vidare provtagning. Utöver drograttfylleri är hon även misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk.

* I lördags, vid 15.30-tiden, blev en bil stoppad på Sevedegatan i Vimmerby. Även här visade föraren tecken på att vara narkotikapåverkad och fick följa med patrullen för vidare provtagning. I det fallet är det en man i 25-årsåldern som misstänks för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.