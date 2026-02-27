STORFÖRLUST FÖR VH – CHANSLÖST MOT ALMTUNA

Vimmerby Hockey var aldrig nära att ta poäng borta mot Almtuna och förlorade med klara siffror. Foto: Arkivbild

Jättechans efter 20 sekunder – sedan gick det mesta snett för Vimmerby Hockey borta mot Almtuna. Poängkungen Mikkel Öby Olsen blev stor segerorganisatör med två mål och en assist i 5-1-segern.

Matchen rivstartade med en superchans för Vimmerby Hockey redan efter 20 sekunder. Formstarke Arvid Caderoth jobbade fram pucken till Anton Carlsson framför mål, men den assisterande kaptenen fick inte någon ren träff. Istället kontrade Almtuna och Hugo Lejon drog på sig en utvisning. I numerärt överläge tog hemmalaget en tidig ledning sedan Lucas Stockselius styrt in Liam Danielssons skott med benet bakom en chanslös Pontus Eltonius.

Ett par minuter senare drog Elias Lindgren på sig en onödig utvisning efter en eftersläng och Almtuna fick en ny chans i powerplay, men utan att förvalta läget. I spel fem mot fem var spelet jämnt men VH hade svårt att få skapa målchanser. Almtuna försvarade sig väl samtidigt som VH inte fick igång sitt eget spel och Herman Liv hade en bekväm öppningsperiod i målet.

Det kunde ha blivit värre för Vimmerby Hockey när Oskar Lindgren slarvade bort en passning bakom eget mål, men Öby Olsen brände chansen som dök upp. Almtuna skulle ändå utöka ledningen innan perioden var slut. Lukas Vesterlund var först på en retur och lyfte in 2-0 med en backhand.

Lissel nära i powerplay

Efter en välbehövlig pausvila ordnade Arvid Caderoth ett tidigt powerplay i andra perioden efter bra slit i offensiv zon. Filip Fornåå Svensson hittade fint över till August Lissel men Herman Liv gjorde en jätteräddning. Även Anton Carlsson testade Almtuna-keepern och trots att det inte blev några mål visade VH upp ett lovande spel i powerplay. Kort därpå kontrade Adam Petersson och Oscar Davidsson till sig ett två mot ett-läge. ”AP” valde att gå på ett eget avslut som Liv räddade utan större problem.

Efter halva perioden frispelades Mikkel Öby Olsen men Pontus Eltonius klev fram med en viktig räddning. Kort därpå höll sig Johan Mörnsjö, Ville Svensson och Hugo Lejon framme i ett starkt byte som mynnade ut i ett nytt powerplay från VH. Mörnsjö fick en jättechans i numerärt överläge men Herman Liv hann över i sidledsförflyttningen. Med bara sekunder kvar av perioden slarvade Hugo Lejon grovt i offensiv zon och Altmuna fick ett nytt friläge från halva plan. Även den gången räddade Pontus Eltonius.

Öby Olsen showade

I tredje perioden hade Vimmerby Hockey svårt att få igång något eget spel och minuterna rann snabbt iväg. Istället för en reducering avgjorde Mikkel Öby Olsen med ett direktskott i bortre krysset bakom Eltonius. Norrmannen bjöd sedan på en uppvisning när han dribblade bort försvaret och lyfte in 4-0 med sju minuter kvar att spela.

Johan Mörnsjö fick in ett tröstmål på retur innan Almtuna fastställde slutresultatet till 5-1 i öppen kasse.

Mer om matchen kommer.