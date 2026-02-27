MARDRÖMSBESKEDET: HAN MISSAR RESTEN AV SÄSONGEN

Här kommer ett riktigt mardrömsbesked för Vimmerby Hockey. Norske backen Isak Hansen missar resten av säsongen.

Norske landslagsbacken har varit en av Vimmerbys mest pålitliga backar den här säsongen och har en väldigt viktig roll defensivt. Under den andra perioden mot Östersunds IK fick han en tackling och kände direkt att något inte stämde.

Det gjorde att Hansen fick kasta in handduken och han sa redan i går till vår tidning att matchen mot Almtuna var körd. Mer än att det rör sig om en underkroppsskada ville han inte säga.

Svaren kring resten av säsongen var den norske backen svävande kring.

– Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte så mycket ännu, utan vi får vänta tills jag kollat upp det. Än så länge finns det hopp.

Säsongen är över

Nu kommer dock mardrömsbeskedet. Isak Hansens säsong är över.

– Hansen är borta resten av säsongen. Det utgår vi från, precis som med Emil Ekholm, säger tränaren Eric Karlsson.

Hur ser du på det?

– Det är klart att man vill ha alla disponibla, men det är en del av hockeyn och en del av den här tiden på säsongen. Klart som fasen man alltid vill spela med bästa möjliga laget.

Just nu har Vimmerby sex backar tillgängliga.

– Det är klart att det är tunt att vara sex, men det är vad det är. Vi stod med åtta inför deadline och vi har en förhoppning om att Alftberg (William) ska kunna spela. Han har gått på is och inom någon vecka där hoppas vi på honom, säger Eric Karlsson.

Däremot är det ett glädjande besked att Anton Carlsson är med i bussen till Uppsala och kommer spela i kväll mot Almtuna.