Missad chans att rycka: "En dålig insats från start till mål"

5-1 mot Karlskoga. 3-1 mot Östersund. Almtuna? Då blev det 1-5 för Vimmerby Hockey – som missade chansen att sätta sig i ett guldläge inför de tre sista omgångarna. – Det är egentligen en dålig insats från start till mål. Klart vi är besvikna, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Redan efter 20 sekunder hade Vimmerby en jättechans genom skadeosäkre Anton Carlsson. Han lyckades inte göra mål och därefter fungerade inte mycket för bortalaget.

Hemmalaget Almtuna fick två snabba powerplay och hade 2-0 efter 20 spelade minuter. Vimmerby kom definitivt helt snett in i matchen.

– Det är två utvisningar vi inte hade behövt ta och situationer vi inte hade behövt sätta oss i. Vi blir stirriga efter 1-0 och framåt. Det är också tufft att släppa in 2-0-målet i slutet av första, säger tränaren Eric Karlsson.

I den andra och tredje perioden, fram tills att Almtuna gjorde 3-0, hade Vimmerby mer att säga till om. Eric Karlsson var inte särskilt nöjd med insatsen där heller.

– Generellt kommer vi inte upp i nivå. Inte i kampspelet, inte i farten och framför allt inte i passningsspelet. Jag tycker inte vi har någon push heller. Det är egentligen en dålig insats från start till mål och det är klart att vi är besvikna. Vi är missnöjda generellt sett och sätter punkt där.

"Skaka av oss det här"

VH-tränaren ville inte prata särskilt mycket mer om den här matchen.

– Det är surt, men vi har inte överanalyserat våra vinster i veckan och kommer inte göra det nu heller. Vi ska ladda om, skaka av oss det här och påverka matchen på söndag. Den här gruppen har alltid kunnat ladda om och göra jäkligt bra insatser efter mindre bra.

Till söndagens match mot AIK kliver Vimmerby in med tre raka segrar i VBO Arena i ryggen.

– Det är en skön känsla att ha med sig att vi har byggt upp en hemmastyrka. Nu ska det bli skönt att komma hem till Tigerkulan igen och jag hoppas på bra stöd hemifrån, att man skapar en inramning och ger oss en extra push.

Oförändrat tabelläge

Både Västerås och Troja-Ljungby förlorade också klart under fredagskvällen. Därmed är tabelläget i botten helt oförändrat. VH är två poäng före Västerås och nio före Troja med just nio poäng kvar att spela om.

Vimmerby missade därmed en chans att sätta sig i ett guldläge.

– Det är svårt att reflektera över det. Det ligger utom vår kontroll även om det påverkar oss tabellmässigt. Fokus ligger på vårt och det vi måste göra.

Samtidigt närmade sig alltså inte Västerås något i tabellen.

– Vi har en bra sits inför sluttampen. Det är tråkiga svar, men vi ska ladda om och ha fullt fokus på söndag.

Antons kropp höll

Ett glädjande besked var att Anton Carlsson skada inte var värre än att han kunde spela i kväll.

– Han spelade hela matchen och är superviktig för oss. Han är assisterande kapten och en viktig spelare.

Ingen spelare var värd att lovvordas efter denna insats.

– Generellt var det ingen höjdare och alla i vårt lag kan mer. Jag är trygg med att vi kommer komma ut klart bättre på söndag.