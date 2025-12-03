Företaget har etablerat sig i nya lokaler efter branden – "Lite lokalpatriot"

Advokatfirman Frisén AB har flyttat in i ny lokal i Hultsfreds centrum efter branden i Zaagshuset, där Peter Frisén förlorade både kontor och privat lägenhet. Foton: Lotta Madestam/privat

Firman blir kvar i Hultsfred. Advokat Peter Frisén fick flera erbjudanden om lokaler i andra kommuner efter branden i Zaagshuset, men har valt att stanna. Nu har verksamheten etablerat sig i ny lokal i centrum. – Jag är lite lokalpatriot, säger han.

Som flera andra näringsidkare stod Peter Frisén och hans företag Advokatfirman Frisén AB utan kontor till följd av Zaagsbranden den 4 augusti. Sökandet efter en ny lämplig lokal inleddes omgående. Nu har det löst sig, kan han berätta för vår tidning.

– Vi har fått klart med ett nytt kontor på Västra Långgatan 40 i Hultsfred.

Fick du leta länge för att hitta något som motsvarade dina förväntningar?

– Ja, det har vi fått tyvärr. Det var lite svårt att hitta. Dels vill man ju ha en viss kvalité, och det ska vara en viss diskretion, så man inte sitter med skyltfönster eller fönster på bottenplan. Inte heller bara ingång till en lägenhet, så alla ser vem som går dit. Här finns det både fler lägenheter och en bilskola i samma trappuppgång. Vi ville också ha ett säkert arkivrum i närheten, det här uppfyllde alla våra krav till slut.

Fick erbjudanden från andra kommuner

Det var hela tiden en ambition att bli kvar i Hultsfred. Det saknades inte direkt erbjudanden från andra fastighetsägare, som läst att han förlorat sitt kontor i branden och gav förslag på andra lokaler. Bland annat i Vimmerby, men det var aldrig aktuellt, medger han.

– Eftersom jag har uppdrag landet runt, nu när jag specialiserat mig på brottmål, så spelar det egentligen ingen roll var jag har kontor – annat än i hjärtat, säger Peter Frisén.

– Jag är lite lokalpatriot, tillägger han.

Advokatfirman fick tillträde till lokalen, som hyrs av fastighetsägaren Ovedal, lagom till den 1 november. Nu återstår lite småfix för att komma helt i ordning.

– Det hoppas jag vara inom de närmaste veckorna.

Det har gått fyra månader sedan branden. Tycker du att det blev en bra lösning?

– Ja, men det blev bra till slut. Kommunen har verkligen gjort vad den har kunnat för att hjälpa till, och som tur var hade vi ett relativt säkert arkiveringsutrymme och mycket av handlingarna i molntjänster. Vi hade också vår bostadslägenhet vägg i vägg med kontoret, den delen har också löst sig.