Kvinna kallades både "hemsk" och "vidrig"

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Foto: MostPhotos
En kvinna i 50-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, har gjort en anmälan om ofredande.
Detta efter att hon fått ett otrevligt brev skickat till sig. Det ska vara handskrivet och i brevet stod det att hon var både en hemsk och en vidrig människa.
Det här ska ha kommit till kvinnans kännedom i går. Det finns ingen misstänkt för detta.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
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