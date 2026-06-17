17 juni 2026
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Kvinna kallades både

Foto: MostPhotos

Kvinna kallades både "hemsk" och "vidrig"

KRIM 17 juni 2026 10.51

En kvinna i 50-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, har gjort en anmälan om ofredande. 

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Detta efter att hon fått ett otrevligt brev skickat till sig. Det ska vara handskrivet och i brevet stod det att hon var både en hemsk och en vidrig människa. 

Det här ska ha kommit till kvinnans kännedom i går. Det finns ingen misstänkt för detta.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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