Kvinna kallades både "hemsk" och "vidrig"

En kvinna i 50-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, har gjort en anmälan om ofredande.

Detta efter att hon fått ett otrevligt brev skickat till sig. Det ska vara handskrivet och i brevet stod det att hon var både en hemsk och en vidrig människa.

Det här ska ha kommit till kvinnans kännedom i går. Det finns ingen misstänkt för detta.