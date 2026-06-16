Under budgetdebatten i fullmäktige hamnade skolorna på landsbygden i fokus en stund. Ola Hammarbäck (KD) undrade om majoritetens vallöfte var att hota med nedläggning av skolor. Men då gav kommunalrådet ett nytt löfte till invånarna.

Ola Hammarbäck (KD) valde att kritisera det som inte innehöll siffror i budgeten under själva budgetdebatten. Alltså den politiska viljeinriktningen.

Hammarbäck ansåg att en del punkter i dessa redan var överspelade.

– I punkt tre står det att man ska uppdatera översynen över antalet skolor och förskolor. Är det majoritetens vallöfte att ännu en gång hota med nedläggning av skolor i kommunens mindre tätorter? Jag tror väljarna är tacksamma för tydliga besked i den frågan, sa han från talarstolen.

Han lyfte även upp en rad andra punkter.

– Jag kan backa tillbaka och säga att vi kunde haft med en redovisning av detta. Det hade varit klädsamt i kväll och jag ber om ursäkt för det. När det gäller översyn av skolor är det ett pågående arbete. Demografin vi ser nu är att barnantalet minskar. Men vi ser också att vi inte ska stänga på grund av ekonomiska skäl, utan när och om kvaliteten brister. Det är ett pågående arbete, sa kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Finns det några kvar?"

Hennes besked var att dessa punkter ligger kvar i budgeten för att det är ett fortsatt arbete.

– Vi vill ha långsiktighet i arbetet.

Ola Hammarbäck ifrågasatte också varför det fanns ett uppdrag i budgeten om att avveckla öppna matsalar.

– Finns det några kvar?

Svaret från kommunalrådet var att det inte finns kvar.

– Ändå finns det här med som ett uppdrag i den politiska viljeriktningen för 2027. Är det rimligt att den inte är uppdaterad efter rådande omständigheter? Återigen vill majoriteten se över att lägga ned skolor i kommunens mindre tätorter. Är det rimligt? frågade Hammarbäck.

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Nytt löfte från S

Eva Kindstrand Ströbergs replik var att det är viktigt att målen ligger kvar över hela mandatperioden för att få en långsiktighet i det.

– Om du tolkar det som att vi kommer lägga ned skolor, så kommer vi inte lägga ned skolor av ekonomiska skäl. Vid kvalitetsbrist måste vi se över det. När det gäller Brännebro skola var det föräldrarna själva som lämnade. Barnatalet blev för lågt, men vi kommer inte lägga ned skolor av ekonomiska skäl.

Därmed levererade S ett löfte om att bevara nuvarande skolor, så länge kvaliteten kan bibehållas.