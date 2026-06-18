Kvinna anade oråd – fick för snabbt svar om lägenhet i Stockholm

En kvinna i 65-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, sökte lägenhet i Stockholm.

Under onsdagen svarade hon på en annons gällande en lägenhet i Stockholm. Samma dag fick hon ett mejl med en faktura som motsvarade två månadshyror.

– Hon förstod att det var för bra för att vara sant och förklarade att hon ville titta på lägenheten först. Annonsören sa då att ägaren bodde utomlands och att denne agerade för en annan som också bodde utomlands, säger Susanne Hafström vid polisen.

Förskottsbetalningen låg på 25 650 kronor.

– Kvinnan gjorde inget vidare i detta och det innebar inte någon skada.

En anmälan om försök till bedrägeri har upprättats.