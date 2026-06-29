Vimmerby stannar i länet under hela försäsongen

Oskar Lindgrens Vimmerby får korta resor under försäsongen.
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Det blir tre dubbelmöten mot länskollegorna i Allsvenskan Oskarshamn, Kalmar och Nybro samt ett möte med Västervik från Hockeyettan.
Här är hela schemat:
12 augusti – Oskarshamn borta
14 augusti – Kalmar borta
25 augusti – Västervik hemma
27 augusti – Nybro borta
1 september – Nybro hemma
3 september – Kalmar hemma
9 september – Oskarshamn hemma
I serien blir det sedan nya derbyn direkt. Först premiären borta mot Nybro 18 september och första hemmamötet mot Oskarshamn två dagar senare.