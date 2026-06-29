Vimmerby stannar i länet under hela försäsongen

Det blir inga långa utflykter för Vimmerby Hockey under försäsongen. Totalt kommer laget spela sju träningsmatcher.

Det blir tre dubbelmöten mot länskollegorna i Allsvenskan Oskarshamn, Kalmar och Nybro samt ett möte med Västervik från Hockeyettan.

Här är hela schemat:

12 augusti – Oskarshamn borta

14 augusti – Kalmar borta

25 augusti – Västervik hemma

27 augusti – Nybro borta

1 september – Nybro hemma

3 september – Kalmar hemma

9 september – Oskarshamn hemma

I serien blir det sedan nya derbyn direkt. Först premiären borta mot Nybro 18 september och första hemmamötet mot Oskarshamn två dagar senare.