Dackarnas lagledare Morgan Andersson har än mer skadekaos att hantera. Bastian Pedersen som skulle ersätta Tai Woffinden är nu själv skadad och blir borta i "några veckor". Foto: Simon Henriksson

Dackarnas skadeelände fortsätter. Klubben tog nyligen in danske Bastian Pedersen som ersättare när Tai Woffinden på nytt skadade sig och igår skadade sig i sin tur Pedersen under en match i Polen och kommer förmodligen att vara borta i veckor.

Pedersens polska klubb GKM Grudziadz skriver på sociala medier att Bastian ska ha skada på vänster lunga och revbensfrakturer. Efter att han lämnade sjukhuset åker han nu hem till Danmark för vidare vård och att han kommer behöva "några veckors uppehåll".

Dackarna skriver på sin Facebooksida att eländet fortsätter efter Bastian Pedersens krasch och skada. Lagledaren Morgan Andersson kommenterar den eländiga situationen i ett inlägg på klubbens hemsida.

"Det här måste gå till världshistorien när det gäller skador och oflyt. Det börjar bli tungt i kontaktboken", säger Morgan Andersson.

Han hänvisar till GKM Grudziadz vad gäller Pedersens skadeläge och att man inte tar in någon ny förare. I matchen mot Smederna på tisdagen ersätts han av Jakub Krawczyk.

"Vi önskar Bastian Pedersen ett snabbt och fullständigt tillfrisknande och hoppas att han snart är tillbaka på banan", skriver Dackarna.