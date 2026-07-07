Kringarrangemangen på Semesterracet kommer i stort att se likadana ut som förra året enligt tävlingsledare Beatrice "Bisan" Ågren Karlsson. På grillkvällen kommer Roy Ekeberg från Silverdalen under artistnamnet RE-Trubaduren att stå på scen. Förra årets stora succé med cykeltävling har fått en sponsor och det blir dessutom en helt nyrekryterad speakertrio som leder tävlingen.

På frågan om vilka kringarrangemang som finns med under årets Semmesterrace så svarar Bisan att förra årets succé -cykeltävlingen återkommer på fredagen. Ett 30-tal var på föranmälda på tisdagen men den stora tillströmningen kommer igång senare och anmälan kan göras fram till Semesterracets andra tävlingsdag - onsdagen.

- Den har klubben fixat en sponsor till. Så den heter Tekniaracet och nu ska jag inte avslöja för mycket men de jobbar på att varje deltagare ska få kanske något gott att äta och kanske någon mer uppskattning. MZ har gjort en jättefin film på tjejerna som cyklar. Vi hoppas att det ska bli lika populärt för det var ju en höjdare. Just att se alla engagerade föräldrar som pumpade däck och smörjde kedjor var så roligt att se.

Blir det någon grillkväll i år?

- Ja, våra funktionärer bjuder vi ju det på och det var ganska många utifrån som köpte biljetter till kvällen, så det hoppas jag på. Vi vill ju ha den festen för oss som är här uppe. Nej, men det är fritt fram att köpa biljetter till vår grillkväll som vi säljer i kioskerna.

Ny speakertrio

Årets speakertrio är ny för Semesterracet; huvudspeakern Robin Nilsson får hjälp av Andreas Engberg och Simon Johansson. Beatrice berättar att man länge haft både Nilsson och Engberg på sin önskelista. Engberg funnits med bland tänkvärda speakers sedan 2023 då Christian och Johan Holmudd tackade nej för att ha lite mer sommarledighet.

- Robin har vi pratat om förut. Nu ska jag inte säga att vi kom så pass långt så att vi frågade honom. Andreas började vi nog fundera på att ha redan när bröderna Holmudd valde att göra annat inför 2023.